Млад шофьор блъсна пешеходка на пътното платно

Тони Маскръчка

"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

Млад шофьор блъсна пешеходка на пътното платно. Инцидентът е станал във вторник около 19:10 часа на ул. „Гоце Делчев" в гр. Гоце Делчев, съобщиха от полицията.

Лек автомобил „Ауди", управляван от 18-годишен младеж от с. Слащен е блъснал 61-годишна жена от с. Гърмен, която се е движила по пътното платно. Пешеходката е пострадала с фрактури на шиен прешлен, ребра, таза и подбедрицата, както и хематом и травма на главата. На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

