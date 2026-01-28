Президентът Илияна Йотова посрещна и шефа на БНБ Димитър Радев на входа на президентството. Това направи тя и вчера, когато се срещна с председателката на парламента Рая Назарян.

"Независимо че всеки може да споделя позициите си пред медиите, искам да чуя и от тях аргументите, с които отказват. Още повече че една част от тях всъщност са гласували за тези поправки в конституцията и бих искала да знам защо преразглеждат това, което самите те са подкрепили и предложили", заяви Йотова в понеделник, при първата си публична поява като президент.

Тя бе категорична, че ще очаква задълбочен разговор с кандидатите за служебен премиер и аргументи при отказ от поста.

Вчера Рая Назарян отказа на президента Йотова да състави служебен кабинет. Двете с президента се обединили около това, че колкото и да е подготвен шефът на НС, към него винаги ще има съмнения за намеса в изборния процес. Така и очакванията на обществото за честни избори нямало да бъдат оправдани.

Президентът Илияна Йотова забърза процедурата по избор на кандидат за служебен премиер, като насрочи до петък срещите си с всички потенциални такива.

Но и най-оптимистичният сценарий още в същия ден, 30 януари, тя да обяви името на приел поканата, а той да е готов със състав на правителството за ден-два, не позволява вместване в сроковете за избори на 29 март. Това означава, че правителството в оставка начело с Росен Желязков ще упражнява изпълнителната власт още поне 3 седмици, ако вотът бъде насрочен за 19 април.

Днес Илияна Йотова е поканила ръководството на БНБ управителя Димитър Радев и тримата му заместници Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров. В четвъртък срещите й продължават с омбудсмана Велислава Делчева и заместничката й Мария Филипова. Кръгът от консултации завършва в петък с шефа на Сметната палата Димитър Главчев и замовете му Маргарита Николова и Силвия Къдрева.