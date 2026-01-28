Опасна игра на пътя - младеж, изскача, облечен в бял чаршаф, а други замерят колите с камъни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Младежи играха опасна игра на път в Монтанско и застрашаваха шофьорите, съобщиха от полицията.

На 27 януари са подадени поредица сигнали от водачи, движещи се по път III-112, преминаващи през село Дъбова махала - с посока на движение към Видин.

Сигналите са за човек, облечен в бял чаршаф, който прави различни движения. При намаляване на скоростта на колите, за да го заобиколят отстрани на пътя, други са хвърляли камъни по преминаващите автомобили.

Настъпили са материални щети. След разследване са установени извършителите - група младежи - на 17, 19, 20 и 21 г. от село Дъбова махала и 19 г. от село Трайково.

Те са разпитани. Иззет е използваният чаршаф. По случая се води разследване.