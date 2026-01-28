Бившият кмет на Асеновград д-р Светозар Шуманов оглави временно Общинския съвет

Петко Чирпанлиев освободи поста, след като не беше избран за титуляр

Бившият кмет на Асеновград д-р Светозар Шуманов беше избран за временен председател на Общинския съвет, след като нито един от двамата кандидати за титуляр не успя да събере необходимите гласове. За поста бяха издигнати Петко Чирпанлиев от БСП, който получи подкрепа от 6 съветници, и Апостол Тименов от "Консервативна България" ("Български възход"), за когото гласуваха 12 души. След вота Чирпанлиев, който беше и. д. председател след свалянето на Иван Иванов, подаде оставка от ръководната позиция.

Така поста поема д-р Шуманов, който също е част от групата на "Консервативна България" ("Български възход"), а опит да бъде излъчен титуляр ще бъде направен на някоя от следващите сесии.