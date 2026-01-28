ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте как ще променят движението за камионите по п...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22177110 www.24chasa.bg

Бившият кмет на Асеновград д-р Светозар Шуманов оглави временно Общинския съвет

Ваня Драганова

[email protected]

2072
Д-р Светозар Шуманов

Петко Чирпанлиев освободи поста, след като не беше избран за титуляр

Бившият кмет на Асеновград д-р Светозар Шуманов беше избран за временен председател на Общинския съвет, след като нито един от двамата кандидати за титуляр не успя да събере необходимите гласове. За поста бяха издигнати Петко Чирпанлиев от БСП, който получи подкрепа от 6 съветници, и Апостол Тименов от "Консервативна България" ("Български възход"), за когото гласуваха 12 души. След вота Чирпанлиев, който беше и. д. председател след свалянето на Иван Иванов, подаде оставка от ръководната позиция.

Така поста поема д-р Шуманов, който също е част от групата на "Консервативна България" ("Български възход"), а опит да бъде излъчен титуляр ще бъде направен на някоя от следващите сесии. 

Д-р Светозар Шуманов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание