Обвиняем за убийството в Мадан иска по-лека мярка

Молба за изменение на мярката „задържане под стража“ в по-лека е внесъл единият от обвиняемите по делото за убийството на Костадин Кабаджов от Мадан, съобщи за БТА Петър Маргаритов – председател на Окръжен съд - Смолян. Убийството бе извършено през месец ноември миналата година след възникнал бой между две групи.

В искането си Шабан Мехмед посочва влошено здравословно състояние, свързано с хронично заболяване, както и невъзможност да му бъде оказана адекватна медицинска помощ в условията на следствения арест.

Защитата настоява мярката за неотклонение да бъде изменена в „домашен арест“ или „парична гаранция“.

Частното наказателно дело, образувано по повод молбата за изменение на мярката, е насрочено за днес и предстои съдът да се произнесе по искането.

С постоянна мярка „задържане под стража“ са Байрям Мехмед, Неим Мехмед и Шабан Мехмед, които заедно с Дениз Мюмюн, който е на свобода, са привлечени като обвиняеми за умишлено убийство в съучастие.