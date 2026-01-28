Задържаха 20-годишен, държал електронни цигари без бандерол

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 20-годишен мъж, държал електронни цигари без бандерол, който се изисква по закон.

На 26 януари в сектор „Икономическа полиция" на столичното Девето РУ е получен оперативен сигнал за млад мъж, който държи и разпространява на територията на страната електронни устройства (вейпове) без бандерол за платен акциз в България. Междувременно били събрани данни, че той поддържа сайт, чрез който набира клиенти и продава електронни устройства със съдържание на никотин. Доставките се извършвали чрез куриерска фирма, а стоката и подготвяните пратки били държани в гараж в столичния квартал „Хаджи Димитър", пишат от полицията.

Акцията по задържането на разпространителя се провела същата вечер. Полицейските служители го локализирали около 22.00 ч., когато заедно с още един мъж той влязъл в гаража на своя имот. При последвалите действия младежите, на 25 и 20 години, били задържани на място. В помещението били намерени множество фабрично запечатани електронни устройства от различни видове, както и опаковки за пратки на куриерска фирма.

В рамките на процесуално-следствените действия били иззети около 1120 електронни устройства, пълни с течност, съдържаща никотин без акцизен бандерол, пликове на куриерска фирма, лаптоп и принтер за товарителници. От експертната справка е видно, че иззетите вейпове са особено вредни за здравето - имат високо съдържание на никотин, а обемът на течността не съответства на изискванията.

Двамата мъже били задържани с полицейска мярка до 24 часа, а по случая - образувано досъдебно производство по чл. 234 от НК. След доклад на материалите в Софийска районна прокуратура на 20-годишния младеж е повдигнато обвинение и взета мярка за неотклонение „задържане под стража до 72 часа.