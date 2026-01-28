Два неуспешни опита за самоубийство има Билгин преди фаталния, съученици и родители искат оставки

„Билгин имаше мечти", „Не го чухте навреме!" С такива лозунги съученици и приятели на 18-годишния Билгин Алишев, който се самоуби на 22 януари т.г. в село Нова махала, община Батак, протестираха в понеделник в Средното училище" Кирил и Методий" в селото. Трагедията потресе местните хора, а силно обществено напрежение обхвана родопското село след множеството постове в социалната мрежа за трагичната смърт на тийнейджъра, намерен обесен във фаталния ден.

Във видео от протеста, състоял се в понеделник, 26 януари, се вижда как учениците излизат с плакати в коридорите на учебното заведение и скандират „Оставка!".

„Не го чухте навреме!!!!!", "Твърде добър за един твърде жесток свят" и "Билгин имаше мечти", са част от лозунгите, изписани на плакатите. Протестиращите поискаха да се поеме отговорност и отговорните лица от педагогическия състав да бъдат уволнени.

От видеоклипове, споделени в интернет, се вижда как родители и ученици са обградили част от учителките (сочената за виновна тяхна колежка отсъства, защото е в болнични) и им търсят сметка за това, че не са предприели мерки за трупаното напрежение и не са предотвратили трагедията. Един от учителите казва, че е последният, който е говорил с Билгин. Обадил му се в 14:10, а тийнейджърът звучал спокоен. Казал на учителя: „Осман ага, благодаря ти за подкрепата. Но трябва да затварям, че имам важен разговор". Това озадачило учителя, който малко по-късно получил обаждане за трагедията.

Според майката на Билгин - Ифет Триградлиева учителката по английски език Елихан Хаджийска го е унижила пред целия клас. Почернената майка твърди това във видеозапис пред Йордан Мицикулев, велинградски журналист, който е посетил семейството на самоубилото се момче веднага след трагедията. Всичко е тръгнало от спор за обикновена видеоигра, в която правилата били на английски език.

„Моят син знаеше перфектно английски. Можеше да говори свободно. Без да се притеснява, без нищо. На нея явно това й е пречило, защото знае повече от нея". Майката споделя, че Билгин обяснил на приятеля си, с когото заедно играели, че в играта имало сложни думи и човек трудно би могъл да участва, ако знае малко английски. Именно оттам, според нея, започнали нападките. След като той споделил на майка си, че учителката го напада пред клас, тя го посъветвала да не влиза в нейните часове, дори и да го остави без оценка.

„Той много уважаваше учителите. Никога не говореше грубо с тях. Никога няма да каже нещо на висок тон, няма да обижда никой", допълва майката. „Искаше справедливост и никога не лъжеше".

По думите ѝ, ако не нападали него, започвали да уронват приятелите му, а Билгин не можел да търпи несправедливостта.

Тя е отгледала сама, тъй като се е развела с баща му, когато Билгин е бил на годинка.

„Болката е неописуема. Аз пострадах за моето дете", споделя жената.

В прокуратурата има образувано досъдебно производство за склоняване към самоубийство. Съгласно чл. 126, ал. 1 от Наказателния кодекс, наказанието за такова престъпление е от 1 до 6 години лишаване от свобода.

Директорът на СУ "Кирил и Методий" Йордан Чалъков заяви, че по случая е разпоредил вътрешна проверка. Проверки извършват и РУО на МОН, и отдел "Закрила на детето". Директорът твърди, че е нямало индикации за тлеещо напрежение между Билгин и учители.

Според познати на семейството това е трети опит за самоубийство на момчето, след като преди две години е направил опит да скочи от прозореца на 4-ия етаж на училището, но съучениците му са го спасили. След това е опитал да пререже вените си, отново неуспешно и третия път, на 22 януари се оказал фатален- Билгин си е окачил въжето и е намерен бездиханен в плевнята в дома си, като секунди преди това е изпратил видеоклипче на своя приятелка в Пазарджик.

В социалните мрежи бяха публикувани видеоклипове, заснети дни преди трагедията. На тях Билгин и негова братовчедка пътуват с автомобил и се смеят, обсъждайки избора на ресторант за предстоящия му абитуриентски бал на 24 май. На кадрите младежът изглежда спокоен, усмихнат и изпълнен с планове.

„Това може да се случи навсякъде. Във всяко училище. Във всяка държава.

Тези кадри са от ден, в който с неговата майка и моята майка избирахме ресторант за абитуриентския ни бал на 24 май.

Смеехме се. Планирахме. Пеехме песни. Забавлявахме се.

Това дете имаше мечти. Имаше бъдеще.

Днес някои казват, че е имал „други проблеми".

Истината е, че нямаше.

Всичко се промени след случилото се в училище – след комисия и думи, които никое дете не трябва да чува.

Това не беше внезапно.

Това беше резултат от натиск, голямо его и липса на човечност, липса на емпатия", това пише в една от групите Зениха Дост, близка на семейството. Постът й е от деня на трагедията и в него жената призовава: "Да не мълчим. Да пазим децата."

Местните хора смятат, че е в обществен интерес да се изясни имало ли е системен психически тормоз над ученици, оказван ли е натиск върху деца да мълчат, проверявана ли е професионалната квалификация и реалната преподавателска компетентност на въпросната учителка.

„Искам справедливост за самоубийството на Билгин. Едно дете, което е имало мечти, планове и цял живот пред себе си. Никой учител, никой възрастен и никоя система няма право да унищожава психиката на млад човек до такава степен. Това не е просто лична трагедия — това е провал на отговорността, на училището и на обществото. Истината трябва да излезе наяве и виновните да понесат последствия, защото мълчанието ражда още жертви. Почивай в мир Билгин", пише Гюлбие Ашик.

Потребител на име Семра Шабан е още по-категорична :"Колко му трябва на човек, за да бъде наранен? Колко? Особено в период, в който търси своето място в света... И после някой, който безочливо го ругае пред целия клас, осквернявайки достойнството му.

Казвам го, защото същата тази "учителка" многократно е опълчвала целия клас срещу мен, понеже не бях от тези, които се водеха по нейните подли номера. Бих искала да подчертая как се чувствах аз тогава - виновна без реално да имам вина, тъй като тя беше "авторитет".

Хора, елате заедно да се борим за справедлив изход от проблема за въпросната "учителка" и всичките й поддръжници!", настоява Семра ден преди протеста в училището.

„Ти не беше просто мой братовчед.

Ти беше най-близкият ми човек, моят приятел, моето семейство.

Един млад живот угасна.

И това не се случи от нищото.

Ето докъде стигнахме с мълчанието.

С подминаването.

Със страха да говорим.

Зад тази загуба има болка, натиск и истина, която трябва да бъде чута.

Днес това беше моето семейство.

Утре може да бъде нечие друго дете.

Ще направя всичко възможно истината да излезе наяве.

Не за отмъщение.

А за справедливост.

Ако мълчиш – ставаш част от проблема.

Ако говориш – можеш да бъдеш част от промяната.

За него.

За всички, които нямат глас.

Нека това никога повече не се повтаря", това са прощалните стихове на братовчедката на Билгин Васви Молла.

Според близките му той е бил обект на системен тормоз от страна на учителката.Елихан Хаджийска, учителка на самоубилия се Билгин, посочи, че е готова да подаде оставката си.