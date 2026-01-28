Николай Неделков: Събрахме натрупания отпадък в "Люлин", "Подуяне" и "Слатина"

Най-накрая след толкова много седмици можем да обявим, че събрахме натрупания отпадък в най-засегнатите райони - "Люлин", "Подуяне" и "Слатина". От няколко дни вече работим в режим на поддръжка, а не да почистваме проблемни точки. В момента контейнерите в "Люлин" се извозват всеки ден. Вече подготвяме и графици за ръчно метене за следващия месец. Това съобщи шефът на Столичния инспекторат Николай Неделков.

Подсигурени са и машини, които извършват механизирано метене, "така че при благоприятни метеорологични условия ще започне и тази дейност да се извършва. Осигурени са достатъчно служители за ръчните дейности в "Люлин" и в "Красно село". От 16 януари в "Красно село", а от 24 януари в "Люлин" се извозват и едрогабаритни отпадъци, като само за последни дни са събрани близо 350 тона.

"В "Подуяне" и "Слатина" по-голямата част от контейнерите също се обслужват ежедневно. Останалите се събират на втория или третия ден, което с наличния капацитет, който имаме е, голям успех. Като компенсация за всички граждани от тези 3 района подготвяме почистване на територията около контейнерите и междублоковите пространства", добави Неделков.

Зам.-кметът по екология Надежда Бобчева напомни, че тази седмица са насрочени голяма част от делата по жалбите срещу решенията по мегапоръчката за почистването на града в следващите 5 г. Очаква се до месец да има решения по делата. По думите на Бобчева вероятно за зоните с районите "Искър", "Кремиковци", "Панчарево", "Връбница", "Нови Искър" и "Банкя" ще бъдат подписани дългосрочни договори, след като класирания на първо място "БКС Чистота" се съгласи да намали цените и жалбите бяха изтеглени.