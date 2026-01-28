Петко Ангелов придоби част от автогара "Север" в Пловдив, лицето от нея - продадено на други две фирми

На този етап нищо няма да правя там, но другите двама собственици събарят и строят пред сградата и в бившата чакалня, обясни превозвачът

Превозвачът Петко Ангелов притежава част от автогара "Север", но в неговите дялове попадат само секторите, откъдето навремето тръгваха автобусите. "Засега нямам намерение нищо да правя там. Но бившият собственик Веселин Дошков е продал лицето на автогарата на други две фирми. Едната притежава чакалнята, а другата - пространството пред сградата. В момента те искат да строят", обясни пред "24 часа" Ангелов.

Той добави, че и в момента автогарата не работи, тъй като рейсовете не искат да плащат такса, за да влязат в нея.

"На този етап нищо няма да правя в моята част, която съм взел", посочи още превозвачът. Но другите двама, които са станали собственици на чакалнята и пространството пред сградата ще строят кооперации.

Както съобщихме, автобусите ще преустановят да спират пред "Север" в края на февруари. Те се пренасочват към автогарите "Юг" и "Родопи". Оттам ще поемат курсовете по северните населени места в областта, като Раковски, Брезово, Белозем, Чалъкови, Карлово, Хисаря, Крислово, Динк и т.н. Те ще трябва да прекосяват централната част на Пловдив, за да поемат по маршрутите.

Ангелов е станал собственик и на автогара "Родопи". Той е един от най-големите превозвачи в страната. В автопарка му има над 800 тира за международни превози. Ангелов обслужва и градския транспорт на Пловдив.