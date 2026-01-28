ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

17-годишна джебчийка задигна портмонето на пенсионерка на спирка в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

Полицай СНИМКА: Пиксабей

Позната е на полицията, въпреки крехката си възраст 

17-годишна джебчийка беше заловена след поредна кражба в Пловдив, съобщават от полицията. Криминалисти от Второ районно получили сигнал от възрастна пенсионерка,  че в средата на миналия месец, докато чакала на автобусна спирка на бул. „Руски", от чантата й с ловкост било отнето портмоне с лична и транспортна карта и 150 лева. Придобитите данни от проведените оперативни и издирвателни действия насочили разследващите по следите на 17-годишна познайница на полицията, която при залавянето направила пълни самопризнания. Документирането на случая продължава.

Мъж пък е бил задържан непосредствено след кражба на територията на Централна жп гара в Пловдив. В ранните часове на вчерашния ден полицаи от Второ РУ предприели незабавни действия по сигнал за отнет мобилен телефон на посетител в чакалнята. Оказало се, че посегателството е дело на 54-годишен жител на Пазарджишка област, срещу когото е започнато бързо производство.

Полицай СНИМКА: Пиксабей

