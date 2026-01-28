ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мариан Бачев: Античният амфитеатър на Сердика ще бъде реставриран

Античният амфитеатър на Сердика ще бъде реставриран, а Министерството на културата вече е собственик на един от терените върху, които се намира той. Това каза министърът на културата в оставка Мариан Бачев след заседанието на правителството.

 Решението е за замяна на имот с цел опазване на археологическото наследство на антична Сердика. „Добре познатият амфитеатър, който над 20 години седи разкрачен между това коя собственост да бъде и как да бъде съхранен за напред - приключи. Този имот вече е част от активите на Министерството на културата и то ще се погрижи да бъде съхранен, реконструиран и реставриран за българската култура", каза министърът. С това решение разсеяхме всички спекулации по темата дали ще се строи върху археологията. Разбира се, че не!", каза още той.

Теренът досега бе собственост на Българския енергиен холдинг. Сега той ще получи имот в район "Витоша". 

Амфитеатърът на Сердика е открит случайно преди години при строеж на хотел през 2004 г., а мястото е било едно от най-големите по рода си в пределите на Източната Римска империя.

