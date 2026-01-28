Димитър Радев очаквано отказа на Илияна Йотова да стане служебен премиер

Управителят на БНБ Димитър Радев очаквано е отказал на президента Илияна Йотова да стане служебен премиер.

Това потвърди той след края на близо едночасовата си среща с държавния глава.

"Тонът и съдържанието на разговора беше много конструктивен. Фокусът бе върху предстоящото назначаване на министър-председател. Аз изложих отново моята позиция, която е добре известна и съм изразявал многократно. Ако приема, това би представлявало нарушение, както на българското, така и на европейското законодателство. А също така и на утвърдените етични норми в централното банкерство", каза Радев.

Той обясни, че санкцията за това би била подаването на незабавна оставка.

"Подобно развитие крие риска от дестабилизиране на най-стабилната публична институция, може би към момента. Също така лишава и страната от пълноценно представителство и право на глас в управителния съвет на Европейската централна банка в самото начало на членството в еврозоната. Това би бил много лош сигнал за пазарите, за нашите партньори, с всички негативни, произтичащи от това последици", категоричен бе шефът на БНБ.

Именно затова неговата позиция е мотивирана от гледна точка на институционална логика, но и отговорност.

Запитан дали това са отнася и за тримата му подуправители , които също ще се срещнат днес с президента Йотова , той заяви, че на този въпрос те ще отговорят лично.

"Не сме обсъждали този въпрос в банката", допълни Радев.

Относно Андрей Гюров, за когото най-вече се спекулира, че ще бъде следващия служебен премиер, управителят на БНБ обясни, че Гюров е подуправител на банката, въпреки че не изпълнява функциите си от година и половина. Илияна Йотова посрещна Петър Чобанов СНИМКА: Георги Палейков

Докато Радев говореше пред медиите, в президентството влезе първият от тримата подуправители Петър Чобанов. След него от 13 ч. при президента Йотова ще дойде Радослав Миленков, а в 14:30 ч. ще бъде срещата с Андрей Гюров.