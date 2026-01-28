Красимир Вълчев: Цялата металургия става защитена специалност

Италианска филология, дирижиране на народни състави, дирижиране на народен хор и дирижиране на народен театър и цялото професионално направление "Металургия" стават защитени специалности. По този начин студентите няма да плащат такси.

Това каза министър на образованието в оставка Красимир Вълчев след заседанието на правителството. Обясни, че се провеждат различни политики за обвързването на пазара на труда с образованието. Тези политики се провеждат от поне 9 г., каза още той.

Недостигът на пазара на труда щ бъде за инженерни специалности, природо-математическите специалности, но и в аграрните и хуманитарните науки.

Другото, което правим е да определяме т.нар. приоритетни професионални направления. Имаме и защитени специалности, каза още той.

В момента металургията формира 9% от БВП на страната.

След като медицинската сестра стана защитена професия приемът се вдигна с 36%. Това не е достатъчно, но е крачка напред, каза още той.

През миналата година предложихме, а сега го материализираме в промени. Основно са две неща - приемът в направление "Икономика" и "Администрация" да бъде овързано с изпит по математика, като поне 20% ще бъде обвързан с матура по математика, или единен изпит по математика, който ще организира от университетите. Техническите специалности ще се обвържат с изпит по математика, като вторият ще бъде физика или химия, обясни още той.