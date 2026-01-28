ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отмениха частичното бедствено положение в Ардино

Река Арда заля моста край село Китница. СНИМКА: ОБЩИНА АРДИНО

Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино, след като водите на река Арда заляха моста, който беше единствената връзка към 6 села в общината. Съоръжението вече е проходимо за автомобили. На мястото остава дежурен полицейски патрул, за да следи ситуацията, съобщава БНТ.

От сутринта хора се бяха събрали около реката с надеждата, че вече ще могат да минат от другата страна. Някои бяха тръгнали към Кърджали, а други да вземат лекарства.

Заради придошлата река повече от 48 часа служител на местния ВЕЦ е останал без връзка със света.

Според местните проблемът с моста е накарал много от хората от съседните села да се изселят.

"Решението е да се построи нов мост със съвременни изисквания, да може да минават линейки, пожарни", казва Сали Мюмюн, кмет на с. Китница.

Всички се надяват институциите да се задействат и проблемът да намери решение.

