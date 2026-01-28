Пловдивчанка е заподозряна за умишлено увреждане на чуждо имущество, съобщават от полицията. Според първоначалните данни 47-годишната жена изкривила чистачките на лек автомобил „Шкода" и срязала две гуми на съседен микробус, паркирани пред жилищен блок в квартал „Гагарин". Разследването на сигнала за вандалската проява е проведено от служители на Трето РУ в рамките на образувано досъдебно производство.
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22177716 www.24chasa.bg
Пловдивчанка реже гуми и изкривява чистачки на коли в кв. "Гагарин"
1920
Последвайте ни в Google News Showcase
Още от Криминални
НА ЖИВО