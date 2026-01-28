Агресивно куче нахапа жена в Казанлък

Млада жена е пострадала при нападение от агресивно куче в Казанлък. Тя е с множество ухапвания по различни части на тялото.

Елица Петкова разхождала домашния си любимец – куче от породата Джак Ръсел, когато внезапно е била нападната от едро куче, излязло от частен имот в близост.

По думите ѝ животното било без надзор и е проявило изключителна агресия, като е атакувало както жената, така и нейното куче. Нападението е прекратено благодарение на бързата реакция на мъж, станал неволен свидетел на инцидента.

"Хапеше ръцете ми, а разбрах впоследствие, че съм имала и рана на носа. Едва, когато ме превързваха разбрах какво точно е направило кучето. Аз не усещах абсолютно нищо, гледах да предпазя моето куче, а то беше цялото окървавено. Хванах го и почнах да тичам из целя квартал за да намеря ветеринар", разказа пред NOVA Елица Петкова.

Д-р Христо Янков, който се е погрижил за животното, обясни, че е било прието във влошено общо състояние, с обилно кръвотечение. "Извършихме бърза оперативна намеса, за да спрем кръвотечението и в момента животното е в добро общо състояние", уточни той.

Елица Петкова казва, че според медицинската сестра е било късмет, че кучето не ѝ е отхапало пръста. "Със сигурност щеше да убие кучето ми, ако мъжът не го беше ударил два пъти с тръбата, за да избяга", смята тя.