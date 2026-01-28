Съдят 21-годишна за телефонна измама за близо 22 хил. лева в Гълъбово

Досъдебно производство по чл.209, ал.1 от НК под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора е било започнато в РУ-Гълъбово след получен сигнал на 25.01.2026 г. от 78-годишна жена, че в Гълъбово ден по-рано е станала жертва на телефонна измама, като след обаждане на домашния й телефон била въведена в заблуждение по схемата "съдействие на полицията". Възрастната жена предала на непозната за нея жена сумата от 21 000 лв. и 330 евро, припомнят от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора.

В резултат на проведените от полицейските служители оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че съпричастна към извършеното деяние е 21-годишна жена, която, след като получила парите от потърпевшата, по указания на ръководещ я непознат мъж, ги оставила на определено от него място. Тя е задържана за срок до 24 часа.