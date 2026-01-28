Прокуратурата поема разследването на катастрофата със загинал при "Капитан Андреево"

Прокуратурата пое разследването на тежкия инцидент на опашката от тирове преди граничния пункт Капитан Андреево, при който камион се заби в друг изчакващ товарен автомобил, а шофьорът загина на място.

Инцидентът се случи във вторник сутринта в средата на колоната, която беше близо 20 километра.

Днес броят на чакащите тирове е намалял наполовина. През последното денонощие преминалите камиони са около 2700. Колоната вече под 8 километра, съобщава NOVA.

Началникът на ГКПП Капитан Андреево Яни Пейчев заяви: „Всички знаем, че ключова роля за интензивното движение на товарни автомобили в посока Турция изиграха протестните действия в Гърция. От няколко дни те приключиха. Имайки предвид и организацията за бърза обработка, която ние създадохме, до края на седмицата ще успеем да направим така, че на магистралата да няма изчакващи товарни автомобили за митническа проверка, а всички такива да бъдат в паркингите."