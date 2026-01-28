ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сицилиански град увисна над пропаст заради свлачищ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22178048 www.24chasa.bg

Прокуратурата поема разследването на катастрофата със загинал при "Капитан Андреево"

2396
Темида СНИМКА: Pixabay

Прокуратурата пое разследването на тежкия инцидент на опашката от тирове преди граничния пункт Капитан Андреево, при който камион се заби в друг изчакващ товарен автомобил, а шофьорът загина на място.

Инцидентът се случи във вторник сутринта в средата на колоната, която беше близо 20 километра.

Днес броят на чакащите тирове е намалял наполовина. През последното денонощие преминалите камиони са около 2700. Колоната вече под 8 километра, съобщава NOVA. 

Началникът на ГКПП Капитан Андреево Яни Пейчев заяви: „Всички знаем, че ключова роля за интензивното движение на товарни автомобили в посока Турция изиграха протестните действия в Гърция. От няколко дни те приключиха. Имайки предвид и организацията за бърза обработка, която ние създадохме, до края на седмицата ще успеем да направим така, че на магистралата да няма изчакващи товарни автомобили за митническа проверка, а всички такива да бъдат в паркингите."

Темида СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание