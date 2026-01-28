ДБ за ултиматума на ПП: Не можем автоматично да изключим Лорер и Божанков от листите

Още миналата седмица е започнало унищожаването на документи в КПК, алармираха десните

Решението на нашия Национален съвет е да се явим в коалиция, както до сега. Разговори за листите не са започвали. По отношение на г-н Лорер и г-н Божанков, които са заемали ясни позиции макар те да протоворечат на позицията на мнозинството, а тя тогава съвпадаше с нашата, не може да ги изключим автоматично от листите.

Така съпредседателят на "Да, България" Божидар Божано отговори задочно на лидера на "Промяната" Асен Василев. Преди дни от ПП излязоха с позиция, в която настояха реденето на коалиционните листи да е в същия формат като до сега, но поискаха от списъците да отпаднат двама досегашни депутати - изключенията от партията Даниел Лорер и Явор Божанков.

Не сме започнали този процес (за реденето на листи - б.р.), настоя Божанов.

А на въпрос как ПП и ДБ ще се явят заедно на вота, предвид условието на Асен Василев, Божанов многозначително отговори: Гледайте.

Ивайло Мирчев пък добави, че след като те се противопоставили на подписа, който премиерът Росен Желязков сложи на Съвета за мир на Тръмп в Давос, сега и ГЕРЖ се противопоставяли. Очаквахме да влезе за ратификация днес, но или има разнобой в ГЕРБ, или разбраха каква глупост са направили", коментира той отсъствието на документ за ратифицирането на позицията на България.

Съпредседателят на "Да, България" изрази недоволство и от позициите на бившия президент Румен Радев, изразени вчера на икономически форум. От формацията не са съгласни "да се сравнява Европа и ЕС със страни и стратегии на страни, които са изключително далеч от бъдещето на Европа, като Русия и Китай, например. "Ние сме на мнението, че трябва да имаме реформирана Европа, има много какво да се работи, за да може ЕС да работи по-добре, но това да е с конкурентоспособна икономика, с общи геополитически действия", каза Мирчев.

От ДБ се възмутиха и от начина, по който бе закрита антикорупционната комисия (КПК) днес. "Още миналата седмица е започнало унищожаването на документи в КПК. Борисов и Пеевски платиха с едни загубени стотици милиони евро от ЕК по Плана за възстановяване и устойчивост, за да си заметат следите от КПК от това, че тя беше използвана като бухалка и като склад за компромати", каза Божанов.

Зам.-шефът на ДСБ Иван Йорданов пък посочи, че вече 70 дни в деловодството на парламента "отлежават" текстове, които предвиждат отпадането на нотариалната заверка за прехвърляне на моторни превозни средства, а управляващите отказват да го подложат на разглеждане. "България е единствената държава, в която се осъществява такъв лобизъм в полза на нотариусите - за така наречената нотариална заверка при прехвърляне на МПС. Затова призоваваме управляващите да свършим нещо полезно, надпартийно и да разрешим този въпрос като се разгледа този законопроект", настоя той.