Петър Чобанов не вижда опасност от конституционна криза, затова отказал за служебен премиер

Разликата с предните процедури я има, тогава заявих, че бих приел поста служебен премиер, ако мисля, че има опасност от конституционна криза и никой друг не би се съгласил. Сега списъкът ("домовата книга"- бел. ред.), е разширен. Някои хора, още когато ги избираха, бяха с ясното съзнание, че могат да са кандидати и са изразили съгласие. Сега не мисля, че ще има такава криза. Не съм необходим в тази си роля. Затова засега отговорът е не.

Това заяви подуправителят на БНБ Петър Чобанов след края на срещата си с президента Илияна Йотова. От думите му стана ясно, че и той, както управителят на банката Димитър Радев, и шефката на Народното събрание Рая Назарян, е отказал да състави служебно правителство.

Чобанов обясни, че професионалното му развитие е започнало в БНБ, сега отново е в мениджмънта на банката.

"Мога да бъда много полезен за държавата и го доказвам, като си върша работата", отсече той.

"Сега осъзнавам защо е важно, когато избираме президентска двойка. И двамата, които избираме трябва да са лидери, трябва да са институционално подготвени. Трябва да мислят за държавата, с президента Йотова това несъмнено е така", коментира Чобанов след разговора си с държавния глава, който продължи близо час.

"Работил съм и с предходни президенти: с президента Първанов, с президента Радев. Сега проведохме разговор за това какво ни очаква през следващите месеци, какви са предизвикателствата пред България, както вътрешно, финансово и икономически със завършването на процеса по интеграция в еврозоната, от външнополитическите неща, се появяват идеи като "Европа на две скорости". Това е стара идея, която се възобновява и в момента не е в наш интерес", каза още Чобанов.

Той бе категоричен, че идеята е "чисто институционалния диалог" да продължи и по време на служебния кабинет, така че и с президентската институция да се формулира "достойна национална позиция", за да не се допусне "подобна Европа на две скорости да ни изключи".

В 13 ч. в президентството влезе и вторият зам.-шеф на БНБ- Радослав Миленков. Той също като колегите си и председателката на НС Рая Назарян, бе посрещнат от президента Йотова на входа на институцията. В 14:30 ч. е и последната среща на държавния глава за днес. Тогава Йотова ще приеме Андрей Гюров, с чието име най-много се спекулира, че ще стане следващият служебен премиер. Илияна Йотова прие вторият зам.-управител на БНБ Радослав Миленков СНИМКА: Николай Литов

Утре срещите ѝ продължават с омбудсмана Велислава Делчева и заместничката ѝ Мария Филипова, а в петък разговорите ще бъдат с шефът на Сметната палата Димитър Главчев, който вече 2 пъти бе служебен министър-председател, и неговите заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева.