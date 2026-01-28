9 млн. евро поглъща реставрацията на най-представителната част от древния площад на Пловдив (Снимки)

Оферти се приемат до 4 март

Древните останки ще бъдат експонирани сред зеленина, а фасадата на Централна поща ще послужи за екран

8,5 млн. евро без ДДС ще бъдат инвестирани в реставрацията и експонирането на най-представителната част от Римския форум на Филипопол - тази от източната и южната му страна. Тя е точно до Централна поща.

Община Пловдив е обявила обществена поръчка за старинния обект, чийто проект беше представен преди 3 години. Негови автори са инж. Петър Рафаилов, арх. Венета Петкова, арх. Койчо Пенчев, арх. Иван Стоянов, инж. Данаил Цолов, ландшафтният арх. Ивайло Мизов, инж. Венцислав Стоянов, както и от реставратора Аглика Икономова. В него участват археолозите Светла Петрова, доц. д-р Иво Топалилов и Елена Кесякова, която основно е проучила древната агора на Филипопол.

Това е последната нереставрирана част от древния площад. Другите две - форум "Север" и западните пропилеи са направени и се радват на посещението на туристите. Съществуващите колони и капители ще бъдат издигнати на Римския форум.

Според проекта за Форум юг и изток първо трябва да бъдат почистени уличните настилки на форума и разместените плочки да бъдат пренаредени. След това фугите ще бъдат запълнени със специален пясък, който да не позволява между тях да се развива мъх. Трите строителни периода на древния паметник ще бъдат отделени чрез цвета на фугите. Ще бъдат почистени оригиналните архитектурни елементи, ще има и изкуствени колони, но изработени от материал, близък до автентичния камък. Форумът е просъществувал 4 столетия и е разрушен при нашествията на варварите.

При предстоящата реставрация древните останки ще бъдат експонирани сред зеленина, а фасадата на Централна поща ще послужи за екран. На него ще се прожектират картини, за да пренасят посетителите в Античността, когато на древната агора на Филипопол се е въртяла търговия, произнасяли са се политически речи, кипял е бурен обществен живот.

Оферти за работата на базата на този проект се приемат до 4 март. Част от Римския форум.

"Малко са градовете в света, на които съвременните площади съвпадат с древните. Такъв е случаят с Пловдив. Затова е важно древната агора да бъде експонирана по най-добрия начин", обясни археологът Елена Кесякова.

По думите й това е най-големият форумен комплекс в българските земи, който по нищо не се различава от останалите в провинциите на империята. Строителството му започва веднага след анексията на последното тракийско царство през 46 г., когато Рим окончателно присъединява тези територии. Филипопол се превръща в столица на провинция Тракия и постепенно се сдобива с театър, стадион, монетарница, библиотека, булевтерион и други импозантни сгради. Така ще изглежда югоизточната част от Римския форум в Пловдив след реставрацията.