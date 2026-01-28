STEM център по природни науки, математика и информатика откриха в гимназия в Свищов

В СУ „Николай Катранов" в Свищов официално бе открит STEM център в направленията природни науки, математика и информатика. Той бе изграден по проект, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU по Националния план за възстановяване и устойчивост, Общата стойност на проекта бе в размер на 363 112 лева.

„Днес ние не просто откриваме нови кабинети и прерязваме лентата на един модерен център за обучение. Днес ние сбъдваме една наша мечта и отваряме врата към бъдещето. Този център е плод на стремежа ни да дадем на нашите ученици най-ценното: не просто знания, а умения, с които да управляват утрешния свят.", заяви в приветствието си към присъстващите директорът на училището Генади Иванов и благодари на всички, допринесли за изпълнението на проекта.

В своя поздрав към ръководството, учителите и учениците зам.-кметът д-р Анелия Димитрова подчерта, че общинското ръководство ще продължи инвестициите в образователната инфраструктура - предстои цялостен ремонт на физкултурния салон в училището и обновяване на учебната среда.

Тържественото прерязване на лентата символично бе направено от директора Генади Иванов, заедно с д-р Анелия Димитрова, Румяна Кузева, Деян Евдокиев.

Гостите имаха възможност да се запознаят с реализираните дейности и етапите на проекта, след което да наблюдават и различни демонстрации, подготвени от ученици и учители.

Изграденият STEM център се намира на първия етаж в големия корпус на училището. В него са обособени кабинети по математика и информационни технологии, по природни науки с прилежаща лаборатория, както и един мултифункционален кабинет за различни учебни и извънкласни дейности. В рамките на проектните дейности са осигурени и шест високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи.