Окончателно: създава се единна информационна система за регистрация на тротинетки

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата" да създаде и поддържа регистър на индивидуалните електрически превозни средства и техните собственици, приеха депутатите в парламента с 136 гласа "за" и 10 "въздържал се". Промените са в Закона за движението по пътищата, а вносители са Андрей Рунчев от ГЕРБ-СДС и Кирил Добрев от БСП-ОЛ.

"Ще работим, за да се създаде единен регистър на всички тротинетки, така, че когато се осъществява контрол да се знае всяка тротинетка дали и къде е регистрирана, кой е собственикът ù, а ако се случи инцидент или се използва неправомерно - да може да се търси отговорност", обясни Рунчев.

В законопроекта е заложено Министерският съвет да приеме съответната наредба в срок до три месеца от влизането в сила на промените. Беше разписано и собствениците на индивидуални електрически превозни средства да ги регистрират до 1 юли 2026 г., но тъй като при поредните промени в закона от юли месец се прие така или иначе тротинетките да не могат да се карат без да са регистрирани, затова предложената промяна отпадна. Освен това водачите им трябва да имат и валидна застраховка „Гражданска отговорност".

С предложените изменения се създава и изрична правна възможност за монтиране на устройства за контрол на правилата за движение и видеонаблюдение върху светофарните уредби. "Липсата на ясно законово основание досега е водела до разнопосочни тълкувания и различна практика в отделните общини. Новият текст цели да внесе яснота и да гарантира еднакво прилагане на закона", обясниха вносителите.

Емил Янков от "Възраждане" заподозря, че така направените предложения няма да решат проблемите и да се постигне кой знае какъв положителен ефект, но били длъжни да пробват, "докато парламентът узрее да изготви напълно нов законопроект", който кардинално да реши проблема. Поправка на поправката не вършило работа.

"С тези промени ние решаваме отдавна натрупани проблеми, които засягат хората, общините и институциите, те ще бъдат много по-улеснени. С така направените промени се дава възможност за повече ред, отговорност, сигурност, особено по отношение на електрическите тротинетки", защити законопроекта председателят на транспортната комисия Кирил Добрев.