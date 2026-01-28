ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъжът, издирван от полицията във Варна, е убил жена си пред очите на детето им

Надежда Алексиева

Издирвания Диян Иванов Снимка: МВР - Варна

Издирваният от полицията под дърво и камък 31-годишен Диян Иванов е убил жена си с нож, пред очите на едно от двете им деца, научи "24 часа" от неофициални източници.

Убийството е извършено в малките часове на понеделник във варненското село Брестак.

От ОДМВР-Варна разпространиха снимка на мъжа, придружена с кратка информация, че се издирва за тежко криминално престъпление.

Официалните данни са оскъдни, от окръжна прокуратура във Варна съобщиха, че се ръководи досъдебно производство за убийство.

Кметът на селото отказа да даде информация заради течащото разследване.

