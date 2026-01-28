Обвиниха мъж, нападнал жена си в село Ново Делчево

Досъдебно производство е образувано срещу мъж, нападнал жена си в село Ново Делчево. В Районното управление на Сандански е постъпил сигнал от 36-годишна жена от селото за упражнено домашно насилие. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР-Благоевград. Оттам уточняват, че жената е била блъскана в гърдите от 36-годишния ѝ съпруг. По случая е образувано досъдебно производство. Работата по изясняване на обстоятелствата продължава.

В края на декември, мъж на 41 години беше задържан заради нанесен побой над съпругата му. Мъжът, който е от село Волуяк, Столична община, в условията на домашно насилие в жилище в град Сандански е нанесъл удари с крака по тялото на 36-годишната си съпруга от същото село. За случая беше уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство, пише БТА.