Осъдиха условно управител на дружество за данъчно престъпление в Ловеч

Управител на дружество бе осъден на година и шест месеца лишаване от свобода, като съдът отложи изтърпяването му за изпитателен срок от три години. Това съобщават от Апелативната прокуратура във Велико Търново.

Обвинителният акт е внесен от Окръжната прокуратура в Ловеч. И.И. бе признат за виновен за това, че през периода от 11 август 2015 г. до 14 декември 2017 г. в Ловеч, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на управител на търговско дружество, посредством двамата си счетоводители, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на търговското дружество в особено големи размери - общо 38 392 лева.

Сумата представлява дължим данък върху добавената стойност, като обвиняемият е съставил и използвал счетоводни документи с невярно съдържание, при представяне на информация пред органите по приходите - офис в Ловеч към Териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) - Велико Търново.

В дневниците за продажби, приложени към справките-декларации по ЗДДС, той е отразил стойности на неизвършени в действителност от търговското дружество, вътреобщностни доставки на стоки и услуги по транспорт с място на изпълнение на територията на друга страна членка. Освен това той е потвърдил неистина в счетоводните документи по ЗДДС на същото ЕООД, подадени пред офиса в Ловеч към ТД на НАП-Велико Търново.

Разглеждането на делото е преминало по реда на съкратеното съдебно следствие, като подсъдимият е признал изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, и се е съгласил да не се събират доказателства за тези факти, пише БТА.

Обвинителният акт бе внесен в съда през декември миналата година.