Радослав Миленков има много ангажименти в ЕЦБ и БНБ, затова отказал за служебен премиер

Дадох отговорът, който давах и последните 3 пъти: няма да стана служебен премиер. Прекалено много ангажименти имам в Европейската централна банка и в БНБ.

Това заяви вторият подуправител на БНБ Радослав Миленков, след края на срещата си с президента Илияна Йотова. Преди него тя се срещна и с шефът на банката Димитър Радев, и зам.-управителят Петър Чобанов, които също отказаха.

Аргументите на Миленков са същите, с които отказа и предишните пъти: ръководи 2 управления в БНБ, член е на надзорния съвет на ЕЦБ "с всички произтичащи от това ангажименти и ограничения".

"Не е изненада за никого моята позиция", допълни той.

Миленков определи процеса по интеграция на еврото като "вървящ гладко".

"Има спорадични случаи, в които проверяваме и реагираме адекватно. До месец- два този процес като интерес няма да е във фокуса. Доволен съм как върви процеса", категоричен бе зам.-шефът на БНБ.

Президентът Илияна Йотова забърза процедурата по избор на кандидат за служебен премиер, като насрочи до петък срещите си с всички потенциални такива.

Но и най-оптимистичният сценарий още в същия ден, 30 януари, тя да обяви името на приел поканата, а той да е готов със състав на правителството за ден-два, не позволява вместване в сроковете за избори на 29 март. Това означава, че правителството в оставка начело с Росен Желязков ще упражнява изпълнителната власт още поне 3 седмици, ако вотът бъде насрочен за 19 април.

"Независимо че всеки може да споделя позициите си пред медиите, искам да чуя и от тях аргументите, с които отказват. Още повече че една част от тях всъщност са гласували за тези поправки в конституцията и бих искала да знам защо преразглеждат това, което самите те са подкрепили и предложили", заяви Йотова в понеделник, при първата си публична поява като президент.

Тя бе категорична, че ще очаква задълбочен разговор с кандидатите за служебен премиер и аргументи при отказ от поста. Вчера председателката на парламента Рая Назарян

Утре срещите ѝ продължават с омбудсмана Велислава Делчева и заместничката ѝ Мария Филипова, а в петък разговорите ще бъдат с шефът на Сметната палата Димитър Главчев, който вече 2 пъти бе служебен министър-председател, и неговите заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева.