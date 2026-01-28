Изпращат тържествено военен контингент за участие в Стабилизиращите сили на НАТО в Косово

Тържествен ритуал по официално изпращане на военно формирование от Въоръжените сили на Република България за участие в състава на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR) ще се състои утре, 29 януари, от 11.00 ч. на площад „Възраждане" в Плевен. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

В церемонията ще участват заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев, командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков, заместник-командирът на Съвместното командване на силите флотилен адмирал Галин Манев, представители на местната и на държавната власт.

Формированието е в състав от 97 военнослужещи. То ще бъде дислоцирано в база „Виладжио - Италия". В продължение на 6 месеца българските военнослужещи ще изпълняват своите задължения на длъжности в състава на национален поддържащ елемент, военнослужещи в щаба на Регионално командване „Запад" и маневрена рота с логистично отделение и медицински пункт в състава на многонационалния батальон на Регионално командване „Запад" на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово. Командир на маневрената рота е капитан Георги Вълканов от военно формирование 42800 – Плевен.