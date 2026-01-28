ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За ден 15 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 8 - за наркотици

1408
Дрегер. СНИМКА: Архив

В рамките на изминалия ден с а установени общо 15 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол - 8 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 7 - с над 1,2 на 1000, трима са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 8, толкова са и отказалите тестване, съобщава полицията.

13898 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 15663 водачи и пътници. Съставени са 4462 фиша и 418 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

