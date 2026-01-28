Задържаха 43-годишен, опитал да открадне портфейл от паркирана кола в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 43-годишен мъж за опит за кражба.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 26.01.2026г. около 15,25 часа от паркиран лек автомобил марка „Фолксфаген" на бул. „Витоша" в гр. София, обвиняемият К.С. е направил опит да отнеме портфейл с документи, 280 евро, 5000 сръбски динара и 100 лева от владението на И.Й. Опитът му е останал недовършен, поради независещи от него причини. Деянието е извършено в условията на опасен рецидив, тъй като К.С. е осъждан ефективно на „лишаване от свобода" за идентични престъпления, съобщава Прокуратурата.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

Предвид възможността да извърши друго престъпление, К.С. е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 28.01.2026 г. прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.