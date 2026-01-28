Изборният кодекс отново се върна в правната комисия, този път без сканиращи машини

ДБ са внесли днес нови промени за изборните протоколи, юристите щяха да разглеждат само текстове от "Възраждане" за ограничаване на секциите зад граница

Промените в Изборния кодекс продължават да са част от дневния ред на депутатите, въпреки че миналата седмица изглеждаше, че въпросът засега се отлага. Опозицията вече няколко пъти проваля кворума в пленарна зала - заради опитите на управляващото мнозинство да прокара промени, свързани с въвеждането на сканиращи устройства за вота.

Малко преди 14 часа днес Надежда Йорданова от ДБ се възмути във фейсбук, че правната комисия е свикана извънредно за след по-малко от половин час. Оказа се, че в дневния й ред са включени предложенията на "Възраждане" за изборни промени. В зала обаче течеше второто четене на закона, с който депутатите трябва да уредят статута на атракционите у нас. Малко преди гласуването им обаче от ДБ поискаха половин час почивка - защото и те имали чисто нови предложения по Изборния кодекс и така ще има време текстовете им също да бъдат разпределени в комисията.

В крайна сметка председателстващият заседанието Костадин Ангелов от ГЕРБ обяви 20 минути почивка.

"Целта е все пак да се въведе ограничение за гласуване на българските граждани извън държавите - членки на Европейския съюз. Не повече от 20 секции извън дипломатическите и консулските представителства.

Свалената от власт коалиция със съдействието на Възраждане не се отказва да се гаври с българските граждани. Този път като лишава стотици от тях от възможността да гласуват на предстоящите предсрочни Парламентарни избори", обясни в социалните мрежи Йорданова, визирайки текстовете на Костадин Костадинов. От "Възраждане" е идеята за ограничаването на секциите зад граница до 20 в страни извън ЕС.

В нито един от двата законопроекта не се предвиждат сканиращи устройства.

Внесените днес текстове от ДБ предвиждат смесено гласуване и машинни протоколи. Гласовете ще се отчитат основно от протокол, разпечатан в края на изборния ден, а разписките от машините ще се преброяват контролно от комисиите.