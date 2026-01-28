Запрянов: Военна полиция се утвърди като активен фактор за превенция, разследване и институционална стабилност

„2025 г. беше година на повишено натоварване, усложнена среда за сигурност и нарастващи рискове, както във вътрешен, така и в международен план. В този контекст Служба „Военна полиция" (СВП) се утвърди не просто като контролна и охранителна структура, а като активен фактор за превенция, разследване и институционална стабилност". Това заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов по време на годишния отчет за 2025 г. на дейността на Служба „Военна полиция" днес, 28 януари, съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. По думите на министър Запрянов „Военна полиция" е доказала своята способност да действа в пълна съвместимост със структурите в НАТО и Европейския съюз, включително чрез участие в учения и мисии извън страната, както и чрез ефективно взаимодействие със съюзнически сили и международни партньори. Той посочи още, че през отчетния период Службата е осигурила 2644 военни и международни мероприятия, което представлява ръст с над 50% спрямо минали години и показва устойчивата тенденция към увеличаване на ангажиментите.

„Министерството на отбраната ясно осъзнава, че пред служба „Военна полиция" стоят и сериозни предизвикателства – нормативни, кадрови, ресурсни. Затова ще продължим да работим за усъвършенстване на правната рамка, за повишаване на социалната и професионалната защита на личния състав и за адаптиране на Службата към съвременните изисквания за сигурност", заяви още министърът на отбраната.

Годишният отчет на Служба „Военна полиция" беше представен от временно изпълняващия длъжността директор полковник Християн Христов. В него се посочва, че през 2025 г. служителите от отделите „Разкриване на престъпления", „Разследване на престъпления" и „Контрол и охрана" на служба „Военна полиция" са изпълнили поставените им задачи за осигуряване на реда и сигурността в Министерството на отбраната и Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра, войски и представители на Алианса, участващи в международни военни мероприятия на територията на страната, при което не са допуснати нарушения и посегателства с висока обществена опасност.

Оперативно-издирвателната дейност бележи ръст спрямо 2024 г., както в статистическо отношение, така и спрямо естеството, мащаба и фактическата сложност на случаите, по които е вземано оперативно отношение. Осигурените през 2025 г. условия за достъп до широк кръг информационни масиви, поддържани от различни държавни органи дават възможност за краткосрочна проверка и разширяване на информации за престъпления и нарушения, обективна преценка за отношението, което следва да бъде взето и своевременно събиране на доказателства.

Отчита се тенденция към увеличение с 16,4% на броя на военните досъдебни производства, приключили през 2025 г. с писмено мнение за предаване на обвиняемия на съд и намаление с 12,2% на приключилите такива производства с писмено мнение за прекратяване. Икономическите, финансовите и корупционните правонарушения запазват равнищата от 2024 г.

Взаимодействието с командирите и началниците на военни формирования и обекти продължава да е на високо ниво, което допринася за осигуряването на реда и сигурността в цялата система.

Подготовката в СВП се проведе на добро ниво. Службата дава своя съществен принос за изпълнение на трите мисии на Въоръжените сили на Република България - отбрана, подкрепа на международния мир и сигурност и принос към националната сигурност в мирно време.

На годишния отчет на дейността на Служба „Военна полиция" присъстваха още заместник-министърът на отбраната Аделина Николова, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев, бригаден генерал Румен Петков - председател на Военно-апелативния съд, полковник Адалберт Живков - председател на Военно-апелативната прокуратура, представители на МВР, ДАНС, Президентството, Министерския съвет.