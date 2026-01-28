Учителят става навигатор в учебния процес, който използва изкуствен интелект

Министерството на образованието разработи визия за въвеждането на AI в училище

Баланс между използването на изкуствения интелект за подкрепа на учебния процес и съхраняването на способностите, присъщи на естествената интелигентност. Това ще е основният принцип при въвеждането на изкуствения интелект като елемент в нова образователна среда. Учителят запазва водещата си роля, но я

разширява с тази на интелектуален наставник и навигатор на познавателния процес,

осъществяващ се с помощта на ИИ. Това е записано във визията за въвеждането на използването на изкуствен интелект в училище на Министерството на образованието и науката, публикувана за обществено обсъждане.

От ведомството обясняват, че ще оптимизират или ще разработят нови учебни програми по всички предмети така, че в тях постепенно да се интегрират съдържание и дейности, свързани с AI. Ще има мащабна кампания за квалификация на учителите. От МОН обещават още да адаптират утвърдени международни дигитални инструменти и платформи на изкуствен интелект, както и да стимулира създаването и използването на български.

"Познанието за изкуствения интелект е не е само техническо. То трябва да обхваща и рисковете – например факта, че може да генерира достоверно, но грешно съдържание (халюцинации), че може да възпроизвежда полови, етнически и културни предразсъдъци, заложени в данните, че може да бъде използван за социално инженерство, плагиатство, създаване на фалшиви новини и дълбоко манипулирани аудио- и видеоматериали. Учениците трябва да знаят, че всяка генеративна система „се учи" от информацията, която ѝ се подава, както и че личните данни следва да бъдат защитени. Затова познанието обхваща и въпросите за етиката, сигурността и авторските права", пише още в документа.

Изкуственият интелект в клас ще подкрепя експерименталното и ученето по проекти.