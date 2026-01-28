Нов скандал в правната комисия, "Възраждане" осигури кворум за Изборния кодекс (Обновява се)

"Възраждане" (и управляващото мнозинство) искат до 20 секции в страни извън ЕС, ДБ - машините да спрат да са принтери

Още в началото на днешното извънредно заседание на правната комисия стана ясно, че искането на "Възраждане" за разглеждане на проекта им за Изборен кодекс влиза, въпреки че няма нужния брой седем подписа. Шефката на комисията Анна Александрова от ГЕРБ обаче заяви, че винаги е давала възможност да се разгледат всички гледни точки. Нека комисията вземе решение, настоя тя. След това предложи и текстовете на ДБ да бъдат подложени. Г-жа Рая Назарян го разпредели на комисията, каза Александрова.

Промените в Изборния кодекс продължават да са част от дневния ред на депутатите, въпреки че миналата седмица изглеждаше, че въпросът засега се отлага. Опозицията вече няколко пъти проваля кворума в пленарна зала - заради опитите на управляващото мнозинство да прокара промени, свързани с въвеждането на сканиращи устройства за вота. В комисията обаче влязоха текстовете на "Възраждане" - по искане на шестима депутати. В зала обаче стана ясно Христо Расташки от МЕЧ обаче оттегли своя. И поиска това да се запише в протокола, като се отбележи, че е направено преди свикването на комисията.

Опитът на ПП-ДБ и МЕЧ да провалят кворума обаче не се осъществи - ГЕРБ, БСП ИТН и "Възраждане" събраха 13 гласа.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев обяви, че комисията е свикана неправомерно, в нарушение на правилника - нужни са една трета от подписите на комисията. И обяви, че няма да подкрепят нито един от законопроектите на "Възраждане" и ДБ. Предлагам да разпуснете комисията, защото е събрана нелегитимно, настоя той.

Александрова каза, че кворумът няма никакво значение дали да се свика заседание на комисията. Василев я обвини, че искат да угоди на Делян Пеевски. Нарече я "слуга на мутрата" и започна да повишава глас.

Не може да правите каквото си искате да блокираме залата кой ще ви спаси, бесен бе той.

Севим Али също посочи, че за свикване на комисията трябват подписи на 1/3 от комисията. Явор Хайтов също каза, че днешното събиране е в разрез с разпоредбите. В момента подписите са 6, Расташки оттегли своя и останаха 5. На числото 5 не се полага 3 пъти от 22. Това е елементарна аритметика", настоя той. И определи случващото се като насилие срещу демокрацията.

Г-н Василев не ви отива да се държите така, опита да озапти лидера на МЕЧ шефката на правната комисия. "Аз като председател имам право да свикам комисията по всяко време, когато реша. Сезирана съм и съм длъжна да го свикам. Комисията ще реши дали да го включа. Същото важи и за предложението на г-жа Йорданова (ДБ също имат нов проект, който може да влезе като точка 2). Ако не исках да го включвам, нямаше да го разпредели и г-жа Назарян", настоя Александрова.

Да решим въпроса с проверка на кворума, предложи Надежда Йорданова от ДБ, след което членовете на комисията излязоха, но мнозинството заедно с "Възраждане" събра гласовете за кворума и така задвижи дебата по ограничението на изборните секции.

"Делян Пеевски иска да спре 30-40 хил. гласа за г-н Ахмед Доган от Турция, ние също не подкрепяме това, но не искаме да ограничаваме българите от Австрия, Великобритания и САЩ", настоя Радостин Василев, макар и да не е член на комисията.

В крайна сметка законопроектът на "Възраждане" влезе в дневния ред с 10 гласа, а при прегласуването те станаха 12.

1/3 от гласуващите в чужбина гласуват в Турция и поне според нас гласуват зависимо, заяви Петър Петров, който представи текстовете на "Възраждане". 29% били за ДПС на Пеевски, останалите били за "едното крило на ДПС".

Депутатът уточни, че общият брой секции в страна няма да е само 20 - защото ще има такива в консулствата и дипломатическите посолства. Той отбеляза, че при последния вот в Канада са гласували малко над 2000 души в 15 секции. Да се говори, че с този законопроект се ограничават права на гласуващи в Канада, е абослютно несъстоятелно и показва пълно непознаване на статистиката и гласуването в държави извън ЕС, настоя Петров.

Най-голямата опасност за демокрацията в България е зависимият и етническият вот, с този законопроект се опитваме да ограничим това влияние, каза той. И апелира за масово гласуване и у нас, и зад граница.

Предлагаме да се възстанови машинният протокол и машините да престанат да са само принтери, каза Надежда Йорданова, представяйки проекта на ДБ. От формацията предлагат да се гласува с машина, да се отчита машинно, да се разпечатва протокол от машината и да се прави 100% контролно преброяване на машинните разписки. Според нея така хората ще са сигурни, че вотът ще бъде отчетен правилно и няма да има грешки в протоколите. Освен това ще се улесни работата в комисията - няма да има технически и механични грешки. След като отново има напъни за съществени изменени в ИК ние не може да бъдем безучастни, каза тя.

Контролното броене на разписките, внесено от ДБ ще получи подкрепата на "Възраждане", увери Петров.

Йорданова обаче акцентира, че всички български граждани имат право по конституция да гласуват, а с измененията от "Възраждане" това право се ограничава. Това ни отправя към времена, които смятах, че отдавна са забравени, каза депутатката.

Контролираният вот се бори с действащо МВР и правосъдна система, а не с ограничаване на правата на гражданите, настоя Йорданова. Тя попита защо се приема ограничение от 20 секции, а не 35 какъвто исторически опит вече е имало.

Севим Али от АПС напомни, че в периода 2016-2021 г. е имало ограничение до 35 секции. През 2021 г., когато то е отпаднало, ИТН били първа политическа сила именно с отпадането на лимита. Явор Хайтов подчерта, че нашите сънародници, независимо къде се намират, трябва да може да гласуват - така се привързват повече към страната. Това предложение е непатриотично, настоя депутатът. Али настоя да се прекрати практиката изборните правила да се променят "в 12 без 5". Хайри Садъков от АПС смята, че с ограничаването на секциите се поощрява стойността на купения вот. Да ограничим и в общините в страната да няма повече от 20 секции, същото е, ироничен бе той.

Очаквайте подробности