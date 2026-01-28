Андрей Гюров е готов да стане служебен премиер

Зам.-шефът на БНБ Андрей Гюров заяви, че е готов да поеме поста служебен премиер. Това е първото "да", което президентът Илияна Йотова получава от кандидатите от т.нар. домова книга. Разговорът между двамата продължи най-дълго от проведените досега - час и 20 минути.

"Беше един много важен и знаков разговор. И двамата с президента осъзнаваме колко погледи и очаквания са насочени сега към нас. Това, което казах и на нея е, че едни честни избори могат да бъдат направени само при едно честно сътрудничество между всички институции, които са чули какво искат хората", каза Гюров.

"Споделих с г-жа Йотова, че съм готов да поема отговорността, ако това стане при ясни принципи и без скрити условия. Това означава България е Европа, а в Европа се провеждат честно избори", обясни зам.-шефът на БНБ.

Честни избори според него може да има тогава, когато служебното правителство не се намесва на политическия терен и е "достатъчно неутрално и равно отдалечено" от всички партии, и работи само в конституционните си правомощия.

Относно това, че към момента срещу него в Европейския съд се води дело и на практика не изпълнява задълженията си като подуправител на Банката, той заяви, че не е юрист и не може да коментира от тази гледна точка. От професионална обаче коментира, че Административният съд вече е отменил решението на КПК, заради което той бе отстранен от УС на БНБ. На изслушването пред съда на ЕС, е получил "много категорична подкрепа", както от становищата на ЕЦБ, така и от тези на ЕК.

"В този смисъл нямам никакви морални проблеми да приема една такава позиция. Считам, че президентът, с оглед на компетенциите и юридическия си екип, ще вземе най-правилното решение", допълни той.

"В момента текат разговори, нашият бе принципен, а с останалите кандидати разговорите продължават, ще останем във връзка с г-жа Йотова", каза още Гюров.

Президентът Илияна Йотова забърза процедурата по избор на кандидат за служебен премиер, като насрочи до петък срещите си с всички потенциални такива.

Но и най-оптимистичният сценарий още в същия ден, 30 януари, тя да обяви името на приел поканата, а той да е готов със състав на правителството за ден-два, не позволява вместване в сроковете за избори на 29 март. Това означава, че правителството в оставка начело с Росен Желязков ще упражнява изпълнителната власт още поне 3 седмици, ако вотът бъде насрочен за 19 април.

"Независимо че всеки може да споделя позициите си пред медиите, искам да чуя и от тях аргументите, с които отказват. Още повече че една част от тях всъщност са гласували за тези поправки в конституцията и бих искала да знам защо преразглеждат това, което самите те са подкрепили и предложили", заяви Йотова в понеделник, при първата си публична поява като президент.

Тя бе категорична, че ще очаква задълбочен разговор с кандидатите за служебен премиер и аргументи при отказ от поста. Вчера председателката на парламента Рая Назарян отказа да състави служебен кабинет. Това днес направиха и шефът на БНБ Димитър Радев и неговите заместници Петър Чобанов и Радослав Миленков.

Утре срещите и продължават с омбудсмана Велислава Делчева и заместничката и Мария Филипова, а в петък разговорите ще бъдат с шефът на Сметната палата Димитър Главчев, който вече 2 пъти бе служебен министър-председател, и неговите заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Днес управителят на БНБ Димитър Радев очаквано отказа на президента Илияна Йотова да стане служебен премиер.

След края на срещата си с Йотова подуправителят на БНБ Петър Чобанов посочи, че не вижда опасност от конституционна криза и затова е отказал за служебен премиер.

"Дадох отговора, който давах и последните 3 пъти: няма да стана служебен премиер. Прекалено много ангажименти имам в Европейската централна банка и в БНБ", заяви Радослав Миленков, който е подуправител на Българската народна банка след срещата си с президента.