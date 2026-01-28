Сърбинът Йован от "Розовите пантери" се спасява от екстрадиция в Гърция

Освен за престъпна група и грабеж гръцките власти му пришили и обвинения за фалшиви данъчни документи, каквито няма

Сърбинът, сочен за член на престъпната банда "Розовите пантери", се спасява от екстрадиция в Гърция, научи "България Днес". Властите в южната ни съседка искат предаването на 47-годишния Йован Ракович, за да го съдят като член на престъпната група, извършила грабеж на ръчни часовници за над половин милион евро от луксозен хотел в курорта Сани в Халкидики.

Бандитите от "Розовите пантери" действат с дързост и мащаб

Софийският градски съд отказа екстрадицията на сърбина, след като се оказа, че у нас се води дело срещу него. Това е една от предпоставките за отказ според закона. В Районния съд в Белоградчик е внесен обвинителен акт срещу Ракович за нелегално преминаване на границата ни. Производството е от началото на 2025 г. и е започнато преди постъпването на европейската заповед за арест (ЕЗА) за грабежа в Гърция. Затова съдийките Аделина Иванова, Ани Захариева и Мила Лазарова не допуснаха изпълнението на ЕЗА.

Заповедта е издадена на 8 декември м.г. от прокурор към Апелативната прокуратура в Солун. Ракович е погнат като член на трансгранична престъпна група от Източните Балкани, извършила грабеж в бижутериен магазин в хотел "Сани ризорт" в Халкидики. По тези престъпления според нашия Наказателен кодекс го грозят от 3 до 10 и от 5 до 15 г. затвор, отбеляза прокурор Тереза Скорчева. Тя настоя европейската заповед да бъде изпълнена, като предаването се отложи до приключване на висящото у нас дело.

Защитата в лицето на адвокат Васил Крумов настоя екстрадицията да бъде отказана. Едната причина е висящото дело у нас. Другата е свързана с объркани и противоречиви факти и обвинения.

Според юриста в заповедта от гръцките власти са споменати освен участие в организирана престъпна група и грабеж и фалшиви данъчни документи. Тъй като клиентът му няма такива обвинения, той настоя Ракович да не бъде изпращан и изправян пред съд за престъпления, за които не е подведен под отговорност.

Адвокат Васил Крумов успя да спаси сърбина от екстрадиция

В обстоятелствената част на ЕЗА не били посочени конкретни факти като време и място на извършеното престъпление, а също и степен на участие. Магистратите се съгласиха със съществуването на тези пропуски и отхвърлиха искането и поради тях.

Те отмениха мярката за неотклонение задържане под стража на сърбина, но той остава зад решетките заради делото в Белоградчик, по което също му е наложен арест. В съдебната зала Йован беше подкрепен от семейството си - съпругата и двете им деца.

Сърбите вече се сблъскаха челно със съдебната ни система, която отсвири Йован. Той срещна отказ от правосъдие, след като един месец Темида не успя да се произнесе по случая му.

Съдбата му трябваше да стане ясна още в средата на декември м.г., но се оказа, че в Софийския градски съд са били образувани две идентични дела за екстрадицията. Всяко от тях е отменено поради съществуване на другото.

Първото е образувано, след като съдът се е сезирал по постъпилата ЕЗА. То е разпределено на трите съдийки Иванова, Захариева и Лазарова. На заседание на 18 декември те казват, че им е служебно известно за съществуването на друго дело, и го прекратяват.

Второто дело е образувано по искане на прокуратурата за допускане на европейската заповед. То се пада при трима съдии - Иван Коев, Ангел Гагашев и Слави Салвов. На заседание на 23 декември те решават, че компетентен да разгледа делото с идентичен предмет е първият състав.

Заплетеният казус стига до втората инстанция. Апелативните магистрати изтъкват, че първоинстанционният съд е следвало да проведе производството по делото в сроковете, предвидени в Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА), още повече че по делото исканото за предаване лице е задържано в затвора. И двете производства са били прекратени, което на практика е отказ от правосъдие, подчертава прокурорът. Така апелативният съд връща делото на първия състав от съдийки, за да се произнесат. Решението им идва 40 дни по-късно.

Покрай ареста на Йован Ракович стана ясно, че той е подозиран от гръцките власти, че е действал със свой 48-годишен съучастник. Сочи се, че обирджиите, маскирани с ковид маски и бейзболни шапки, обездвижили двама служители с пистолет и откраднали луксозни часовници и бижута с диаманти на стойност над 579 хил. евро. Плячката включва над 30 часовника от марки като "Хублот", "Ролекс" и "Зенит". След обира двамата апаши преминали границата с България и се укрили, използвайки фалшиви документи и автомобили с подменени регистрационни табели, сочат данните на криминалистите от Поддирекция за борба с организираната престъпност в Северна Гърция.

Групата е записала на сметката си грабежи по цял свят

За грабежа от 2 септември 2025 г. като извършители са идентифицирани двама чужденци, които са задържани съответно в България и Хърватия. Сред обвиненията им са участие в престъпна организация, грабеж с подстрекателство, утежнена кражба, фалшифициране, както и нарушения на закона за оръжията, съобщават гръцки медии.

Обвинените са членове на престъпна организация, структурирана в рамките на транснационалните престъпни групи и организации на балканската организирана престъпност под името "Розови пантери". Тя е специализирана в обири на бижутерски магазини, които се характеризират с висока степен на организираност, адаптивност и развиващи се методи на действие, изтъкват от Европол.

Според доказателствата, събрани чрез международно полицейско сътрудничество и обмен на информация, в грабежа в Сани са взели участие четирима членове на "Розовите пантери", които са действали на гръцка територия от 20 август до 2 септември м.г.

