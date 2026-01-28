ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нетаняху на погребението на последния заложник: Вр...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22179401 www.24chasa.bg

Предпоследно: Правната комисия ограничи до 20 изборните секции извън ЕС

Павлета Давидова

[email protected]

2516
Изборен кодекс
  • Искането на ДБ машините да не са принтери не мина - решаващо "въздържал се" от БСП и МЕЧ го препъна

След поредица опити за промени в изборните правила на извънредното си заседание днес правната комисия все пак прие ограничение на секциите за гласуване извън ЕС, така и не даде зелена светлина на това да има 100% контролно броене на машинните разписки от наличната техника.

Искането на "Възраждане" секциите извън ЕС да бъдат до 20, без в това число да влизат тези в посолства и дипломатически мисии, получи подкрепа от представителите на управляващото мнозинство. "Величие" нямаха свой човек на комисията днес, а МЕЧ, ПП-ДБ и АПС се ясно обявиха срещу ограничаването на правата на избиратели. В комисията нямаше нито едно изказване от ГЕРБ, ИТН, БСП или ДПС-НН.

За ограниченията се събраха 10 гласа "за"

(Възраждане", ГЕРБ, БСП и ИТН), 6 "против" (ПП-ДБ, АПС, ДПС-НН), а един от МЕЧ се въздържа.

Искането на ДБ за машинните протоколи пък не срещна подкрепата на мнозинството, макар и "Възраждане" да му даде гласовете си. Искането получи само 6 "за", 8 бяха против. Двамата представители от БСП и този на МЕЧ се въздържаха.

Измененията минаха докато днес президентът Илияна Йотова провежда поредна порция срещи в търсене на потенциален служебен министър председател. На първо четене преди година минаха общо 5 законопроекта, а след падането на правителството на Росен Желязков промяната в Изборния кодекс (ИК) отново влезе на дневен ред. Мнозинството от ГЕРБ, ИТН и ДПС-НН и БСП бяха напът да приемат нови сканиращи машини, но социалистите се разделиха и помогнаха на опозицията, включително и на "Възраждане" да провалят кворума на няколко пленарни заседания, планиращи изборни промени.

Изборен кодекс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

"Академични оскари" №10 - вижте цялото видео от церемонията (Видео)