Поставят системи за видеонаблюдение върху конструкциите на светофари

Системи за видеонаблюдение ще се поставят върху конструкциите на светофарите там, реши парламентът, приемайки на две четения промени в Закона за движение по пътищата. Те ще се разполагат върху светофари, където това е техническо възможно.

В мотивите изрично е посочено, че нарушителите, които обичайно преминават на червен сигнал или извършват забранени маневри, значително намаляват броя си, когато знаят, че зоната е под автоматичен контрол, съобщи БНТ. Посочва се още, че поставянето на такива системи върху съществуващи светофарни съоръжения ще спести и значителни разходи, като отчуждителни процедури, поставяне на нови стълбове, допълнително полагане на кабели и съпътстваща инфраструктура, което ще позволи на общините да внедряват контролни системи по-бързо, по-евтино и без да се нарушава градската среда.

Предлаганите промени са в синхрон с технологичните реалности, европейските практики и обществените очаквания за по-сигурни пътища.

С приетите днес промени се възлага на общинските съвети да определят чрез наредба условията и реда за регистрация на индивидуалните електрически превозни средства. Предвижда се и изграждането на единна автоматизирана информационна система за регистрация, която да се използва от всички общини в страната. Самите условия за регистрация ще бъдат определени с единен подзаконов нормативен акт на Министерския съвет.