Oправдаха 45-годишен по обвинения за убийство и държане на боеприпаси

Окръжен съд – Монтана призна за невиновен и оправда 45-годишния Г. Р. Р., подсъдим за две отделни деяния – убийство и държане на боеприпаси за огнестрелни оръжия без надлежно разрешение.

Пред Окръжен съд – Монтана делото е образувано по внесен от Окръжна прокуратура – Монтана обвинителен акт срещу 45-годишния Г. Р. Р., според който на 9 октомври 2018 година, за времето от 11:20 ч. до 11:40 ч. в местността „Билото", в землището на Монтана, чрез използване на огнестрелно оръжие – гладкоцевна ловна пушка (неустановена марка и модел), умишлено умъртвил 17-годишния тогава Г. Б. Г., както и затова, че към 10 октомври 2018 година в частен имот – ферма, намираща се в местността „Мало поле", в землището на гр. Монтана, ползвана от 45-годишния Г. Р. Р., държал боеприпаси за огнестрелни оръжия, без да има за това надлежно разрешение, издадено по реда на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Спрямо Г. Р. Р. е взета мярка за неотклонение „парична гаранция".

В рамките на досъдебното производство са назначени и изготвени съдебномедицинска експертиза, съдебна физико-химични експертизи, съдебно-балистични експертизи, дактилоскопна експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, които бяха изслушани и приети по време на съдебното следствие. Съдът назначи нова комплексна съдебно-балистична експертиза, както и съдебно-психиатрична експертиза на очевидеца на инцидента, който е и дядо на пострадалото лице. Между него и подсъдимия беше извършена очна ставка, а възникналото противоречие относно факта, намирал ли се е подсъдимият на мястото на инцидента не беше отстранено.

Пред съда майката на пострадалия Г. Б. Г. предяви граждански иск в размер на 200 000 лв. като обезщетения за неимуществени вреди и беше конституирана като граждански ищец и частен обвинител по делото.

В съдебната зала подсъдимият Г. Р. Р. не се признава за виновен и заяви, че не е бил на мястото на инцидента.

След като се запозна с всички факти и обстоятелства по делото и изслуша обвинението, защитата и подсъдимия, тричленен състав на Окръжен съд – Монтана призна подсъдимия Г. Р. Р. за невинен и го оправда и по двете повдигнати обвинения. Съдът отхвърли предявения гражданския иск като неоснователен. С оглед характера на присъдата магистратите отмениха взетата спрямо Г. Р. Р. мярка за неотклонение „парична гаранция" в размер на 3000 лева.

Присъдата на Окръжен съд – Монтана може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок пред Апелативен съд – София.

Делото се гледа за втори път от Окръжен съд – Монтана след решение от 25 ноември 2024 година на Апелативен съд – София за отмяна на постановена присъда и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на съда.