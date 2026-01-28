Съдът в Смолян не пусна с по-лека мярка обвинен за убийството в Мадан

Съдът остави в ареста един от обвиняемите за убийството на 23-годишния Костадин Кабаджов от Мадан, след като защитата му поиска по-лека мярка за неотклонение. Окръжният съд в Смолян не уважи искането и постанови обвиняемият да остане с мярка „задържане под стража".

По време на съдебното заседание защитата на Шабан Мехмед настоя за изменение на мярката, но прокуратурата беше категорична, че има достатъчно данни за съпричастността му към тежкото престъпление. Държавното обвинение се противопостави на промяната и подчерта, че съществува реална опасност обвиняемият да извърши друго престъпление или да се укрие.

Прокурорът направи и искане в следващите два месеца страните да нямат право да обжалват мярката за неотклонение, но съдът не уважи това предложение. В случай на обжалване на решението делото е насрочено за 3 февруари, когато може да бъде разгледано от Апелативния съд.

Тялото на Костадин Кабаджов беше открито вечерта на 26 ноември в коритото на реката край Мадан. Първоначално полицията задържа осем души от област Кърджали.

След убийството прокуратурата посочи, че водещата версия за мотива е „спор за жена и неправилни представи за мъжка чест". Според разследващите конфликтът между жертвата и Шабан Мехмед е започнал около месец по-рано заради 20-годишно момиче от Смолянско. По данни от разследването момичето е било настойчиво ухажвано и притискано в социалните мрежи и чрез съобщения, а нейният 22-годишен приятел Шабан от село Черноочене, област Кърджали, е предупредил Кабаджов да прекрати контактите.

Впоследствие двамата се уговорили да се срещнат, за да „изчистят сметките си", като срещата завършва фатално за Костадин Кабаджов. Разследването по случая продължава, а обвиняемите остават в ареста.

Трима от участвалите в масовия бой бяха обвинени на 27 ноември, а четвъртият – на 28 ноември. Останалите четирима, задържани по Закона за МВР, бяха освободени.

С постоянна мярка „задържане под стража" са Байрям Мехмед, Неим Мехмед и Шабан Мехмед, които заедно с Дениз Мюмюн, който е на свобода, са привлечени като обвиняеми за умишлено убийство в съучастие.