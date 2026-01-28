Адвокат краде дело, то продължава повече 20 години, десетилетие никой не знае къде е

Дело, образувано в Софийския градски съд през 2007 г., е продължило 20 години, 5 месеца и 4 дни, като причината е липсата му, защото било откраднато от адвокат. За пореден куриозен случай на бавно правосъдие съобщиха от Инспектората към ВСС.

В проведеното на 4 юни 2025 г. съдебно заседание било установено, че делото не подлежи на възстановяване. Причината била, че към 15 януари 2020 г. била изтекла предвидената абсолютна погасителна давност.

Става дума за следното.

Делото стигнало в СГС като втора инстанция през май 2007 г. С него се обжалвала присъда на Софийския районен съд от 2005 г. На 16 май 2008 г., преди насроченото съдебно заседание за 19 май 2008 г., деловодителят на въззивния съдебен състав съобщил, че делото липсва. Установено било, че то е откраднато от адвокат, за което с писмо от 11 юни 2008 г. председателят на СГС уведомил шефа на Софийския адвокатски съвет. В съда била извършена инвентаризация и бил съставен протокол, в който липсата била отразена.

Осем години по-късно, на 29 август 2016 г. по делото постъпила молба от Дирекция „БДС" при МВР с искане за предоставяне на информация как е приключило производството спрямо подсъдимия. Питало се също така следва ли да се отмени наложената му принудителна административна мярка забрана за напускане на страната.

С разпореждане от 10 септември 2016 г. заместник -председателят на СГС наредил да се извърши справка от деловодните книги за движението на делото. Установено било, че в периода от 16 май 2008 до 14 септември 2016 г. делото не е възстановявано.

За това със заповед от 12 октомври 2016 г. председателят на СГС наредил изгубеното дело да бъде възстановено

На 14 октомври 2016 г. бил съставен акт от съдебния администратор на съда, с който е установено, че делото е изгубено. Актът е изпратен на съдията-докладчик за последващи действия във връзка с процедурата по възстановяването му, копие е изпратено на съдебния администратор на СРС за предприемане на действия по възстановяване на първоинстанционното дело. Изискана е информация и от съдебния администратор на СРП.

Близо 8 години и 6 месеца след образуване на производството с разпореждане от 16 май 2025 г. съдията-докладчик е насрочил съдебно заседание за 4 юни 2025 г. Това разпореждане е постановено, след като на 20 март 2025 г. по делото е постъпила молба от защитника на подсъдимия с искане за отмяна на забраната за напускане на страната. В проведеното на 4 юни 2025 г. съдебно заседание е установено, че делото не подлежи на възстановяване, защото изтекла аблосютната давност.