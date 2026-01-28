Силни ветрове, поройни валежи и горещи вълни са актуалните климатични рискове в Добрич

Речни наводнения, проливни дъждове и градски наводнения, силни ветрове, горещи вълни от трайно високи температури, снеговалежи и снежни виелици са оценени като високи климатични рискове за община град Добрич в доклад за анализ на климатичните рискове в рамките на проект „Аркадия" по програма „Хоризонт Европа". Спешността на действията при първите два риска е определена като незабавна, а при останалите –средносрочна. Отново е посочено в анализа, че е необходимо постоянно наблюдение на река Добричка и дерето и постоянното им почистване , които създават реални условия за наводнения, както вече се е случвало.Докладът беше обсъден на семинар в Добрич, в който участваха представители на заинтересовани страни.

„Най-големият риск са поройните валежи. Те обикновено са съпроводени със силни ветрове. Могат да предизвикат наводнения в града", заяви проф. Нели Христова от Института за изследвания на климата, атмосферата и водите към БАН. Според нея, за Добрич е валиден тъй нар. съставен риск – силни ветрове, съчетани с обилни валежи.

„Един от вариантите за решения за предпазване от наводнение на градската инфрастуркутари и жилища при поройни валежи е изграждането на тъй нар. дъждовни настилки, които да поемат „голямата" вода, наред с бетонните или клинкерните. „В Европа 4 града имат такава практика, която се оказва успешна. Могат да се създават и дъждовни градини – специално подготвени места, които да поемат водата особено в ниски части", каза проф. Христова.

„За района на Добрич значително нараства и рискът от засушаване. Другият проблем, свързан с този риск, е, че се намалява почвената влага. Това е бъдещ риск за региона, тъй като той е уязвим откъм водни ресурси. Валежите ще са все по-рядко, но все по-интензивни. Въпреки интензивността си, те няма да компенсират трайното засушаване", каза Александра Златева, експерт по проекта. „Мерките, които трябва да се вземат, са най-вече промени в действащите планове за защита при бедствия и аварии. Частта с осведомеността на хората от предстоящо климатично бедствие вече започва да се изпълнява, трябва да се разработи задълбочено и частта за евентуална евакуация", добави Златева.

При изготвянето на доклада е направена разширена оценка на уязвимостта на населението, инфраструктурата, икономическите дейности и ключови обществени системи, като са използвани както европейски климатични данни, така и локални източници на информация. В рамките на проекта предстои трета фаза – за изработване на конкретни мерки, въз основа на идентифицираните климатични рискове.