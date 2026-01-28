Отстраниха адвоката на малтретирания Адриан от Пловдив от делото, бил пристрастен

Получих номинация за "Дело на годината" за този случай и съдията счете, че не трябва да участвам, обясни пред "24 часа" Васил Попов

Очаква се мярката за неотклонение на пастрока Петър Чернев да бъде променена заради многото изминало време

Съдия Елена Герцова, която гледа делото за насилие над малкия Адриан от Пловдив, е отстранила особения представител на детето адвокат Васил Попов защото личният му интерес надделявал над служебния. Така процесът е бил отложен, защото трябва да бъде осигурен нов защитник.

"Тя счете, че не трябва да участвам в това дело и ми даде отвод, защото съм бил номиниран от неправителствена организация за "Дело на годината за 2025 г." и това беше са делото на Адриан Алексиев. Затова прецени, че съм бил пристрастен, макар че е нормално да съм, аз съм служебен защитник", обясни пред "24 часа" Попов. И определи ситуацията като абсурдна.

По думите на адвоката съдия Герцова му казала, че решението не подлежи на обжалване. Той обаче не бил сигурен дали няма да опита. Васил Попов каза още, че би трябвало мярката за неотклонение на подсъдимия Петър Чернев да бъде изменена и той да бъде пуснат от ареста. Причината за това бил изтеклият срок от 2 години, който той прекара зад решетките. "Не е даден ход на делото, в следващо заседание ще бъде изменена мярката. Подсъдимият също има право на справедлив процес", посочи Попов.

Случаят с малкия Адриан започна през януари 2024 г. Майка му Стела Димитрова и приятелят ѝ Петър Чернев бяха задържани след сигнал, подаден от сестрата ѝ, която видяла голяма рана на главата на детето. Момчето беше изведено от семейната среда, а "Закрила на детето" сезираха прокуратурата. Чернев и Димитрова веднъж получиха присъди, но те бяха отменени на втора инстанция и делото се върна за повторно разглеждане. После Димитрова успя да сключи споразумение с прокуратурата и получи 2-годишна условна присъда с 4 г. изпитателен срок. То беше одобрено от Районния съд на 24 октомври м.г.

Петър Чернев е обвинен в това, че от ноември 2023-а до януари 2024 г. Адриан, биел го, обиждал го с най-цинични думи, унижавал го и го карал да му се моли да убие. Удрял го и с душ телефон по главата, раната се влошила, защото майката и пастрокът го мажели с различни препарати, вместо да го заведат на лекар, и косата на детето изпадала. Адвокатът му посочи, че са склонни на споразумение, но не били обсъждали параметри с прокурора.