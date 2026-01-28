Работна група на "Обнови Европа" идва в София за срещи, свързани с върховенството на закона у нас

Представители на групата "Обнови Европа" в Европейския парламент ще пътуват утре до София за срещи, свързани с върховенството на закона в България, съобщи на пресконференция днес председателят на групата Валери Айе.

Тя отбеляза, че сама оглавява тази работна група за оценка на фактите, а след завръщането си евродепутатите ще изготвят доклад. Документът се предвижда да бъде разгледан от членове на комисията ЕП по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, и да бъде внесен в Европейската комисия.

По нейните думи в България се наблюдава отстъпление от демокрацията и се предприемат политически мотивирани разследвания срещу представители на опозицията. Айе повтори искането на "Обнови Европа" България да не получава средства от ЕС, докато не се възстанови върховенството на правото в нашата страна.

Варненският кмет Благомир Коцев, който също участва в пресконференцията в Европейския парламент в Брюксел заедно с евродепутата Никола Минчев (ПП-ДБ-"Обнови Европа"), попита защо се закрива Комисията за противодействие на корупцията, след като нейното съществуване се предвижда в Плана за възстановяване и устойчивост.

България е завладяна държава с отвлечени институции, Варна е врата към Черно море и важна линия на защита срещу днешната агресия на (руския президент Владимир) Путин, добави Коцев. Всяка инициатива на ЕС за охрана на източната граница би се провалила, ако в България не бъде възстановено върховенството на закона, посочи кметът.

Очаквам справедливост и вярвам, че съдебната система трябва да бъде безпристрастна. Вярвам, че съдебната система не е напълно овладяна, каза Коцев. Сигурен съм, че има немалко безпристрастни съдебни състави, добави той, попитан дали очаква справедливост по случая на неговото задържане по обвинения в корупционни действия.

Коцев поясни в отговор на въпрос, че още е рано да се каже дали може да има взаимодействие с бъдещ политически проект на Румен Радев, тъй като програмата на подалия оставка президент засега не е известна. Според кмета взаимодействие може да се търси с всеки, който се бори с олигархията, но са важни и външнополитическите виждания.