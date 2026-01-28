Точната стойност на инвестицията в ул. „Университетска“ е 1 533 195 евро, а в близката и също завършена ул. „Червена роза“ – 89 633 евро

Обновяването на ул. „Университетска“ е важна стъпка, тъй като свързва града с Шуменския университет. Имаше сериозен проблем с канализацията и пропаданията на асфалта вследствие на този проблем през годините. На този етап улицата е единствената в града с успоредна велосипедна алея. С изграждането на този участък ние улесняваме достъпа до университета, което е важно както за студентите, така и за преподавателите и всички граждани.

Това каза кметът на община Шумен проф. Христо Христов на откриването на завършената след мащабен ремонт ул. „Университетска“, инвестицията в която възлиза на над 1,5 млн. евро със смесено финансиране от инвестиционния заем на Община Шумен и други източници за различните видове дейности.

Кметът добави, че Община Шумен остава да извърши асфалтирането на входа от дървената борса до III корпус на университета и на паркинга пред Гробищния парк, с което да завърши облагородяването на целия район на входно-изходната артерия на Шумен.

ул. „Университетска“

Проектът „Частична подмяна на канализацията и укрепителни дейности на ул. „Университетска“, ул. Червена роза“, ул. „Дедеагач“ и ул. „Лозенград“ е изпълнен по Капиталовата програма на Община Шумен. Директорът на дирекция „Строителство и благоустройство“ Нора Чалъкова посочи, че ремонтираната канализация по ул. „Университетска“ е от кръстовището с ул. „Александър Пушкин“ до базата на „Автомагистрали - Черно море“. Дължината на обекта е 390 м. Извършени са и дейности, свързани с усилване на пътната настилка и укрепване на насипите в зоната на съществуващата канализация с геотекстил и геомрежа.. Подменени са и 235 м. от канализацията в участъка от ул. „Александър Пушкин“ до ЖП прелеза. Общата стойност на този вид СМР е 823 080 €.

ул. „Университетска“

По проекта „Рехабилитация на уличната мрежа“, който се финансира от инвестиционния заем, са положени два пласта асфалтобетон на ул. „Университетска“, изградена е велоалея в участъка от ул. „Александър Пушкин“ до входа на университета. Подменени са също всички бордюри и е изграден асфалтов тротоар по цялата дължина. Положени са два пласта по 4 см асфалтобетон и маркировка. Стойността на дейностите по рехабилитацията е 710 115 €.

ул. „Червена роза“

Ремонтът на ул. „Червена роза“ също е завършен и има издадено разрешение за ползване на 17 декември 2025 г. По него е извършена подмяна на канализацията и укрепителни дейности от ул. „Цвята Кънчев“ до ул. „Университетска“ и усилване на настилката. Стойността на извършените СМР по ул. „Червена роза“ е 46 425 €. Отделно по инвестиционния заем на ул. „Червена роза“ са монтирани нови бордюри, изграден е тротоар по цялата дължина на улицата, положени са два пласта асфалтобетон и хоризонтална маркировка. Дейностите са остойностени на 43 208 €.

ул. „Червена роза“

Проектът за ул. „Университетска“ е изготвен през 2022 г., отговори на въпрос Нора Чалъкова. Тя уточни, че новите проекти, които се изпълняват, са с изискване и за включени велоалеи.

Инж. Адриан Бошнаков от фирмата изпълнител обясни, че според новите норми за проектиране, свързани с безопасността на пешеходците на пътя, широчината на пътя от 9 метра е направена на две платна по 3 метра и допълнително велоалея. Той уточни, че слягането на пътя преди ремонта се дължи на неправилно ремонтиране на канализацията в предходни години. По време на сегашния ремонт обаче строителите са заснели с камери всички подземни комуникации, за да се види къде има слягания и е нужно допълнително укрепване, обясни още Бошнаков.

Ректорът на Шуменския университет проф. Наталия Витанова изрази удовлетворението от реализирането на проекта на ул. „Университетска“ и посочи, че предстои през пролетта да асфалтират паркинга до III корпус, като вече е завършен участъкът от централния вход до Информационния център и служебният паркинг.

Припомняме, че ремонтните дейности по ул. „Университетска“ започнаха през м. август 2025 г.