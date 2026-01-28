Марката „Нашата България" нямала общо с Румен Радев, обявиха от екипа му

Марката „Нашата България" няма общо с бившия президент Румен Радев, съобщиха от екипа му. „Внесената регистрация на партия „Нашата България" няма общо с Румен Радев", посочват от пресофиса му, информира Би Ти Ви.

По-рано в патентното ведомство бе внесена заявка за регистрация на името „Нашата България" като търговска марка на 27 януари. Подозираше се, че тя е свързана именно с бъдещото участие на Радев на парламентарните избори, който на няколко пъти споменаваше "нашата България" в изявленията си.

Сред областите, за които е подадена заявката за запазване на марката „Нашата България", са политически рекламни услуги, набиране на средства за политически цели, политически услуги, организиране на политически срещи и др.

През декември Румен Радев разсея спекулациите около друга формация, наречена "Движение Трети март".

„Движение Трети март" и движението за президентска република, както и всякакви други производни, нямат нищо общо с мен", каза тогава Радев в отговор на отправените въпроси по отношение на заявките на новосформиращата се партия „Трети март", че го възприема като свой „неформален лидер".

„Хората, които се представят за организатори на моя партия и които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията", обясни тогава Радев.

Кузман Илиев председателят на друга партия, спрягана като възможна „ракета носител" за проект на Радев - „България може", обясни в предавани пред Би Ти Ви, че политическата сила е „отворена за разговор с Радев, но такъв не се е състоял".

„Ние имаме партия, харта, политическа резолюция, млади лица и експерти, които искат да предлагат реални решения за България. Президентът може да има своя политически проект, това не е изненада, но ние не сме регистрация назаем", заяви Кузман Илиев.

Засега остава неясно с каква формация Радев ще се яви на предсрочните парламентарни избори. Бившият президент няма как преди това да регистрира партия и ще трябва да се присъедини към т.нар. "ракетоносител".