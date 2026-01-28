Община Русе с амбициозна програма за развитие на туризма и през 2026 г.

Община Русе залага на мащабни събития, активна реклама и по-силно присъствие на туристическата карта на България и региона през настоящата година. Това предвижда Програмата за развитие на туризма за 2026 г., която беше разгледана и одобрена на днешното заседание на Консултативния съвет по въпросите на туризма. Документът предстои да бъде представен пред Общинския съвет през февруари, преди началото на новия туристически сезон. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Срещата бе водена от заместник-кмета Златомира Стефанова в качеството ѝ на председател на съвета и в нея се включиха проф. Николай Ненов – директор на Регионалния исторически музей, Мая Русанова – председател на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите, както и представители на културни институции, туроператори, туристически дружества, ресторантьорския и хотелиерски бизнес и експерти на Община Русе.

„И през тази година целта ни е Русе да бъде дестинация, в която туристите остават по-дълго и се връщат отново. Затова залагаме на по-мащабни и разпознаваеми събития, активна реклама и по-тясно партньорство с туристическия бизнес", каза Златомира Стефанова. Тя заяви, че Община Русе подхожда стратегически и дългосрочно в желанието си да развива региона като водеща туристическа дестинация.

Представителите на туристическия бизнес в града се обединиха около идеята събитията през 2026 г. да бъдат по-мащабни и продължителни. По този начин ще се генерират повече нощувки в хотелите в района и съответно ще расте събираемостта на туристическия данък, от чиито постъпления се формира Програма „Туризъм". По искане на туристическия бранш в града петото издание на Празника на торта „Гараш" тази година обещава двойно повече забавление за русенци и гости на града. Най-сладкото събитие ще се проведе в рамките на два дни, като по този начин гостите на града ще могат да се възползват от предлаганите от хотелите, ресторантите и търговските обекти продукти.

Планираните дейности ще надградят постигнатите резултати през 2025 г., когато в община Русе са реализирани повече от 195 хиляди нощувки, а приходите от туристическа такса достигнаха над 313 хиляди лв., което представлява значителен ръст спрямо предходната година. Тези данни потвърждават положителната тенденция в сектора и дават основа за още по-амбициозни цели през 2026 г.

Сред основните акценти в програмата за тази година са 21-вото Туристическо изложение „Уикенд туризъм" и второто издание на Винения фестивал „Urban Wine Fest", който през 2025 г. се радваше на немалък интерес.

Фестивалът „Русе – Коледна звезда на Дунав" също ще се проведе за втори път с още по-силна програма. Предвидени са и инициативи за млади таланти, кулинарни формати и събития през летния сезон, насочени към по-широка и по-млада публика.

Програмата за развитие на туризма предвижда и първото по рода си трансгранично събитие „Парад на Дунав – два флага, една река", което ще се проведе по случай българското председателство на Дунавската стратегия. През изминалата година инициативата се състоя между Русе и Гюргево и привлече голям брой любители на водните мотоспортове. Идеята е парадът да се превърне в традиционно събитие, подкрепено от местните власти и включено в календара на събитията на двата града.

Програма „Туризъм" ще постави акцент и в изграждането на екомаршрути, подпомагайки "Пътека на дърветата Гиганти". Инициативата е на Туристическо дружество „Приста" и включва обособяване на кръгов пешеходен маршрут в района на хижа „Минзухар", явяващ се част от схемата на пешеходните маршрути и екопътеки в района на Лесопарк „Липник", Образцов Чифлик и Касева чешма. Пътеката ще дава на посетителите възможност за посещение на до 10 вековни дървета от вида летен дъб и ползване на изградените край тях кътове за отдих.

Програмата за 2026 г. поставя сериозен акцент и върху рекламата на туристическия продукт на Русе – чрез участие в международни и национални туристически борси, дигитални кампании, социални мрежи и целенасочена работа с туроператори и партньори от страната и чужбина.