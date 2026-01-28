Съдът върна на прокуратурата делото срещу Иван Портних

Софийският градски съд върна на европейската прокуратура делото срещу бившкия кмет на Варна Иван Портних по обвинение за злоупотреба с европари за изграждане на пристанище. Има процесуални нарушения и трима от подсъдимите не могат да разберат в какво са обвинени, посочиха магистратите.

Това са бившият областен управител на Варна Иван Пасев и двама чиновници от морската администрация. След заседанието Портних обяви, че делото е поръчково и атакува отстранената европейска прокурорка Теодора Георгиева. Той разказа за среща с нея преди 2-3 години. Получил призовка от друг европейски прокурор, но се явила лично тя. Обяснявал й разликата между акт за общинска и държавна собственост.

Европрокуратурата може да протестира пред апелативния съд.

