ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пума се разхожда из Сан Франциско, десетки полицаи...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22180580 www.24chasa.bg

Съдът върна на прокуратурата делото срещу Иван Портних

Кирил Борисов

[email protected]

3800
Иван Портних СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Софийският градски съд върна на европейската прокуратура делото срещу бившкия кмет на Варна Иван Портних по обвинение за злоупотреба с европари за изграждане на пристанище. Има процесуални нарушения и трима от подсъдимите не могат да разберат в какво са обвинени, посочиха магистратите.

Това са бившият областен управител на Варна Иван Пасев и двама чиновници от морската администрация. След заседанието Портних обяви, че делото е поръчково и атакува отстранената европейска прокурорка Теодора Георгиева. Той разказа за среща с нея преди 2-3 години. Получил призовка от друг европейски прокурор, но се явила лично тя.  Обяснявал й разликата между акт за общинска и държавна собственост. 

Европрокуратурата може да протестира пред апелативния съд.

Очаквайте подробности!

Иван Портних СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

"Академични оскари" №10 - вижте цялото видео от церемонията (Видео)