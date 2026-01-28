ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пума се разхожда из Сан Франциско, десетки полицаи...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22180592 www.24chasa.bg

Арестуваха 50-годишен наркодилър в Гоце Делчев

Тони Маскръчка

1196
Белезници СНИМКА: Pixabay

Арестуваха наркодилър при проведена специализирана полицейска операция по линия на противодействие на съхранението и разпространението на наркотични вещества, съобщиха от ОДМВР - Благоевград.

След осъществяване на сделка с наркотици е задържан 50-годишен мъж от гр. Гоце Делчев. Той е разпространил на 19-годишен младеж от с. Садово и 34-годишен мъж от с. Абланица, общ. Хаджидимово съответно по около 0,9 грама бяло прахообразно вещество, което след направен полеви тест е реагирало положително на кокаин.

В хода на работата по случая, в ползван от него гараж в гр. Гоце Делчев органите на реда открили около 11 полиетиленови топчета, съдържащи общо около 10,5 грама кокаин и електронна везна. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл.354 А, ал.1 от НК.

Белезници СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

"Академични оскари" №10 - вижте цялото видео от церемонията (Видео)