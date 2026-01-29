Малко над 2 млн. евро ще струва смяната на уличното осветление в район “Тракия” в Пловдив

В междублоковите пространства и градинки все още има жълти лампи от времето на соца, до дома ми също са такива, обясни кметът на най-младия район в града Георги Гатев

Сметките могат да стигнат от 25 до 50% от разходите за ток на една община, затова е важно да се използват икономични

Най-младият район на Пловдив - "Тракия", ще блесне след цялостно обновяване на системата за външно осветление.

Мащабният проект на общината е на стойност 2 027 184 евро с ДДС и предвижда подмяна на лампите, стълбовете и таблата, както и внедряване на специална система за управление. Обществената поръчка за избор на изпълнител вече е обявена и

оферти се приемат до 4 февруари

Основната цел на администрацията е да гарантира по-голяма сигурност в района и в същото време да намали разходите за ток, защото новото осветление ще е икономично, очаква се по-рядко да се налагат и ремонти.

Район "Тракия" е съставен от 13 микрорайона и обхваща югоизточната част на града. Проектиран е през 1968-а, а изграждането на първите блокове започва 5 г. по-късно. Районът бързо се заселва с млади семейства, като до ден днешен първите тракийци и техните наследници говорят за широките булеварди и останалите на места в квартала поляни, които са рядкост в по-старите части на града. Кметът на пловдивския район “Тракия” Георги Гатев

С времето обаче новото строителство започна малко по малко да се измества към районите "Южен" и "Западен", а първите панелни блокове на "Тракия" и съпътстващата инфраструктура остаряха морално и се амортизираха. По новите улици, които все още се изграждат, като свързващото трасе на "Поручик Боян Ботев" с "Княз Борис I", светят нови и модерни LED лампи, но в един момент шофьори и пешеходци преминават в ретро атмосферата на жълтите соцосветителни тела.

Освен че вдигат сметката за ток на администрацията, тези мъждукащи крушки създават и допълнителни неудобства – хората не се чувстват сигурни, защото не е достатъчно светло.

"По булевардите не останаха жълти лампи, но на по-малките улици и в междублоковите пространства и градинки все още е старото осветление. Лампите до моя блок също са такива", заяви пред "24 часа" районният кмет Георги Гатев.

По думите му жълтите крушки са основно в по-ниските лампи, които са на доизживяване.

"Искрено се надявам да сменим и тях с нови осветителни тела и по-скоро кварталът да има изцяло нов облик", посочи Гатев.

Проучването на общината, след което е пусната обществената поръчка, категорично е показало, че системата за външно осветление в "Тракия" е в незадоволително състояние.

Един от основните недостатъци на по-старите лампи е високият разход на ток

Освен че произвеждат по-малко светлина за единица мощност, те имат по-кратък експлоатационен живот от модерните LED осветители. В комбинация с износването при останалите компоненти - стълбове, кабели и табла за управление, това води до по-чести аварии, прекъсване на осветлението в определени части на района и съответно повече пари за ремонт и поддръжка.

От градската управа посочват, че тези проблеми носят със себе си и много скрити оперативни разходи заради увеличената административна тежест по обработката на сигналите и отстраняването на повредите.

Зам.-кметът по строителството на Пловдив инж. Хакъ Сакъбов Основна причина за смяната на старите лампи с нови модерни LED осветителни тела обаче остават сметките. По данни на общината разходите за улично осветление може да съставляват от 25 до 50% от цялата сума, която се плаща за електроенергия, и използването на по-икономични лампи има потенциал да спести много излишни пари. А

новото осветление ще осигури и по-добра видимост

в тъмната част на денонощието и така ще се намали рискът от пътнотранспортни произшествия.

Зам.-кметът по строителството в голямата община инж. Хакъ Сакъбов обясни, че най-големият проблем със стълбовете на уличните лампи в "Тракия" е на една от основните улици - "Съединение", в отсечката от бившия хлебозавод в посока СУ "Свети Седмочисленици".

"Те са доста корозирали в основата си. Освен че са компрометирани стълбовете, самите осветителни тела са стари. И около училището е доста тъмно", каза той.

Според данните на общинското предприятие "Организация и контрол на транспорта", което отговаря и за уличното осветление, в последните години са били подменени едва 7 стълба по ул. "Съединение".

"От районната администрация изпратиха констативен протокол с всички тела, които се нуждаят от подмяна, и на база на това е подготвена поръчката", посочи Сакъбов. Планът на община Пловдив включва и система за управление на осветлението в "Тракия". Чрез нея ще може да се контролира интензитетът и допълнително да се оптимизира потреблението на ток, като се намалява яркостта на разсъмване например.

Градската управа залага на мониторинга, като изпълнителят ще трябва да се погрижи системата да включва карта, на която ще се визуализират покритието в различните части от района, неработещите лампи и авариите.

По думите на инж. Хакъ Сакъбов при предишните две големи поръчки за подмяна на осветителни тела в други райони общината също е държала много на мониторинга и така авариите се отстраняват по-бързо.